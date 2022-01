Estão abertas as inscrições para curso de jardinagem profissional

ANDRADINA – Estão abertas as inscrições para o Curso Seja Um Jardineiro Profissional, realizado numa parceria do Governo de Andradina, com o SENAC, SEBRAE AQUI, ACIA e Governo do Estado de São Paulo. O curso presencial pé destinado a pessoas que querem se tornar jardineiro profissional. As aulas acontecerão de 10 a 28 de janeiro das 14h às 17h no Niap, na rua Paulo Marin 1862.

O foco do curso é capacitar aluno a fim de ensiná-lo a identificar, preparar e corrigir o solo. Além disso, selecionar espécies vegetais, montar vasos, floreiras e aplicar técnicas de jardinagem.

Os interessados devem realizar a inscrição na sede do Sebrae Aqui de Andradina:. Para mais informações, entrar em contato pelo telefone (18) 3723-5411.



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

• Solos: composição, tipos e características, pH;

• Fisiologia da planta: fatores relacionados ao seu desenvolvimento, luz, temperatura e vento;

• Morfologia da planta: separação das partes da planta;

• Ferramentas de jardinagem: tipos, utilização e cuidados;

• EPI para a manutenção do jardim: importância e tipos (óculos de proteção, manga comprida, luvas, máscara, dentre outros);

• Técnicas de limpeza do solo e canteiros: ervas invasoras, flores e folhas velhas, restos de construção, pedras, carpir, escarificar e desfazer os torrões;

• Plantio: necessidades das plantas e profundidade de solo, demarcação, distribuição de plantas e embalagens;

• Vasos e floreiras: tipos, técnicas de montagem e escolha de plantas;

• Reprodução das plantas: sementes e propagação vegetativa;

• Irrigação: tipos e equipamentos;

• Adubação: conceito, tipos de adubo (orgânico e químico) e formas de adubação (de plantio, cobertura, manutenção e correção);

• Qualidade do solo: fatores de fertilidade, adubação, correção e nutrição, tipos de fertilizantes;

• Compostagem e vermicompostagem: conceito, confecção e aplicações;

• Pragas e doenças: sinais e sintomas, controle biológico, químico e alternativos;

• Podas de arbusto e gramado: tipos e ferramentas.

Secom/Prefeitura