Com economia de R$ 1,7 milhão, gestão de Coxinha Prando na Câmara deixa grande legado

Um presidente que procurou racionalidade nas despesas e mesmo assim conseguiu efetuar várias melhorias na estrutura do Poder Legislativo.

ANDRADINA – Com a histórica economia de aproximadamente R$ 1,7 milhão realizada no ano de 2021 na Câmara Municipal e já devolvida ao erário público municipal, o grande destaque na política andradinense e experiente administrador privado Helton Rodrigo Prando, o popular Coxinha (PRTB), assumiu a presidência da Câmara Municipal de Andradina em janeiro de 2021 como vereador, com a promessa de reduzir gastos e implantar uma administração austera, desenvolvendo um bom trabalho e atuando pelo crescimento do município, além de melhorar o sistema administrativo que a Câmara de Andradina possuía.

Mesmo Coxinha Prando tendo efetuado uma gestão visando a redução de gastos no Poder Legislativo andradinense, em respeito ao dinheiro público, ele encerra o ano deixando um grande legado de melhorias efetivas na estrutura da Casa de Leis. Vejamos algumas implantadas:

– O plenário foi modernizado, retirando a divisória de ferro que separa o público das mesas, substituído por divisórias de vidro e alumínio.

– Foi digitalizado o controle de tempo para explanação dos vereadores.

– As transmissões das sessões pelas plataformas digitais passaram por modernização, sendo agora transmitidas com 4 (quatro) câmeras, ao invés de duas.

– Os antigos aparelhos de televisão de tubos dos recintos de recepções foram substituídos por tv’s Smart de última geração.

– Os gabinetes estão recebendo novos computadores com instalação de programas oficiais, no total de 15 unidades completas.

– A copa da Câmara ganhou novos utensílios e também um freezer de 210 litros.

– Auxiliares de Limpeza agora executam suas atividades com carrinhos de limpeza higiênicos e ultramodernos.

– Houve a implantação da divulgação de editais públicos pela plataforma digital, deixando de divulgar por jornais impressos, o que gerou economia.

– Novos aparelhos de ar condicionado em alguns gabinetes foram instalados.

– Executado pinturas de várias áreas internas no prédio.

– Curso de aperfeiçoamento para servidor público, em lei de licitações.

O mandato de Coxinha Prando encerrou no dia 31 de dezembro de 2021 e, mesmo com todas essas melhorias, o presidente Coxinha Prando ainda conseguiu a histórica economia de R$ 1,7 milhão de reais, que já foram devolvidos aos cofres públicos do município, cumpriu as determinações do TC (Tribunal de Contas) e ainda não deixou nada a desejar a frente da administração do Poder Legislativo andradinense, “o maior legado deixado é que nossa gestão deixou um parâmetro para a população acompanhar as próximas administrações e saber que sempre dá pra melhorar nossa administração pública, basta força de vontade e não abaixar a cabeça para ninguém.” Concluiu Coxinha Prando.