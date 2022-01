Mês de dezembro foi para homenagear esportistas já falecidos

RETROSPECTIVA

ANDRADINA – Encerrado o ano de 2021, nada mais justo do que prestar homenagens para aqueles que, de alguma forma, contribuíram para o desenvolvimento do esporte em Andradina e foi isso que aconteceu no último dia 04 de dezembro, quando aconteceu um jogo amistoso entre o Master de Andradina/SP X Máster de Três Lagoas/MS. O evento serviu para o reencontro também de grandes amigos que num passado mais distante jogaram bolas juntos ou até foram adversários, mas que restou uma grande amizade.

O jogo amistoso entre as duas equipes Máster aconteceu em homenagem aos ex-jogadores Roberto Geraldo Pereira, o ‘Batata’ e João Aleixo, o ‘Duda’. Os dois, com grandes passagens pelo futebol local, faleceram em decorrência da Covid 19. Na partida amistosa as famílias dos dois ex-atletas receberam as placas de homenagem. A partida terminou empatada por 1 X 1.

Pelo lado de Andradina estiveram presentes grandes jogadores do passado como: Piriquito, Luciano ‘Tio’, Perna, Vagão, Alcides Messias, Mamão, Tomé, Carlão, Miro Calister, Chesman, Flaviano, Betão (irmão de Batata), Humberto, além dos guaraçaienses Lela, Miro e Brunelli. Na segunda etapa uma moçada mais nova substituiu os já cansados senhores da melhor idade.

A Secretaria de Esportes, através de Fabrício Domingos, o “Indião” e Biga Lopes, deram o suporte necessário para a realização do jogo amistoso. Presença ainda dos vereadores Fabrício Mazotti e Elaine Vogel.

Além de Batata e Duda, e mesmo não homenageados desta vez, também foram lembrados outros grandes esportistas que contribuíram com o crescimento do futebol andradinense.