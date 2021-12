Guararapense morre após colisão entre carreta e caminhão na altura de Cubatão-SP

CUBATÃO – O guararapense Luiz Carlos De Souza Paz morreu após colidir a carreta que ele conduzia contra a traseira de um caminhão na rodovia Anchieta, na altura de Cubatão (SP). O acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (29). O motorista do caminhão ficou levemente ferido. Os dois veículos foram consumidos pelo fogo após o acidente.

Segundo apurado pelo g1, a colisão aconteceu por volta de 4h15, no km 54 da rodovia. A carreta, carregada de algodão, bateu na traseira de um caminhão, na pista sentido litoral. Em seguida, os dois veículos começaram a pegar fogo. Com o acidente, o motorista da carreta não resistiu e morreu no local. O caminhoneiro ficou levemente ferido e foi socorrido.

Equipes da Ecovias, concessionária que administra o trecho, foram acionadas para o local. O Corpo de Bombeiros também foi chamado para conter as chamas que consumiam um dos veículos. O fogo foi controlado por volta de 5h. O corpo da vítima será sepultado em Guararapes