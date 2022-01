Final de ano esportistas dão show de solidariedade ao povo andradinense

RETROSPECTIVA

ANDRADINA – Esse mês de dezembro, que se encerra neste dia 31 e marca o final do ano de 2021, apesar de tantos momentos difíceis vividos devido a pandemia do coronavirus (Covid 19), foi marcado pelo show de solidariedade ao povo andradinense proporcionado por grandes craques que já passaram pelos gramados dos mais diversos campos brasileiros e até mundial. As famílias beneficiadas com a distribuição das centenas de quilos de alimentos arrecadados agradecem aos ex-profissionais da bola.

O JOGO

O jogo aconteceu no dia 5 deste mês de dezembro no Estádio Municipal Evandro Brembatti Calvoso, numa iniciativa da Secretaria de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude. O placar da partida terminou em Azul 3 x 2 Branco. Independentemente do resultado, o grande vencedor foi o público que viu em campo a reunião de craques como Brasílio (Santos/Palmeiras), Bruno Rodrigo (Santos/Grêmio) , Marcio Richards (Iwata Red Diomonds/Japão) Adilson Popó (Coréia ), Sinval (Portuguesa/Botafogo/São Caetano ), Kadu (Sérvia), Fabrício Carvalho (São Caetano), Barbosa (Mirassol), Rodriguinho (Grécia), Dida (Umuarama), Marcos Paulo, Valdir Júnior (Ponte Preta ), Tessio, Ederson (Power Up) Paulinho (Andradina) , Dênis Sambugari (Marcílio Dias), João Paulo (Internacional), Kessillyn (Portuguesa), Washington (Vitória), Dai (Marília) e ainda os esportistas Edevaldo Ferreira (Campeão de Rodeio Nacional e Internacional), Jimmy Carter (Campeão Skate Estados Unidos) , policial militar Luciano (Campeão Brasileiro Jiu Jitsu), o digital influencer Zé Ninguém e o popular Cuquinha Engraxate.

A partida também homenageou os ex-treinadores Noé Ribeiro Lopes (Noé) e José Luiz Brito Monteiro (Popó) pelo trabalho de uma vida inteira, e também o prefeito de Andradina Mário Celso Lopes e o vice-prefeito Paulo Pereira Assis que receberam a camisa 10 da partida.

Mais homenagens

No dia anterior a partida dos craques, aconteceu um jogo no sábado (4) entre o Master de Andradina X Máster de Três lagoas. Essa partida aconteceu em homenagem aos ex-jogadores Roberto Batata e Duda (João Aleixo). Os dois, com grandes passagens pelo futebol local faleceram em decorrência da Covid 19. Na partida amistosa as famílias receberam as placas de homenagem. A partida terminou empatada por 1 X 1. (com informações da Secom/Prefeitura)