Morador de Andradina sofre grave acidente de caminhão em Rondônia

JI-PARANÁ/RO – O motorista Alexandre Guedes Cavalcante, o “Perereca”, que completa 44 anos no próximo dia 30, residente na cidade de Andradina/SP, sofreu grave fratura em uma das pernas ao se envolver em acidente com o caminhão que dirigia na tarde da última quinta-feira, 23, em um trecho da rodovia que passa pelo município de Ouro Preto do Oeste/RO. Ele precisou passar por transfusão de sangue e uma delicada cirurgia na perna fraturada.

Segundo informações de parentes de “Perereca”, que trabalhou por um longo período na loja Pereira Ferragens, de Andradina, ele seguia com o caminhão prata por uma rodovia de Rondônia, quando o motorista de um veículo à sua frente efetuou uma freada brusca e, para não bater nesse veículo, ele também freou bruscamente.

O problema foi que o motorista da carreta que vinha logo atrás dele não percebeu a freada e bateu violentamente contra a traseira do veículo dirigido por “Perereca”, fazendo com que ele invadisse a pista contrária e batesse contra o “bico” e a lateral esquerda de um ônibus que seguia em sentido contrário. A vítima não teve nem como desviar, já que a pista é simples.

Com o violento choque Pereira ficou com as pernas presas nas ferragens, sofrendo graves lesões e perda de muito sangue. Ele foi resgatado pelos bombeiros inicialmente para o hospital de Ouro Preto do Oeste, porém, devido a gravidade dos ferimentos, transferido para um hospital em Ji-Paraná, com maiores recursos técnicos e onde foi necessário receber bolsas de sangue.

Depois de estabilizada sua situação, ele passou por cirurgia e agora vai ficar um bom tempo internado, precisando arte a ajuda de amigos andradinenses que o conheciam e até os que não o conhecem, já que terá muitas despesas naquele longinquo estado e não terá renda por um longo período.

PEDIDO DE AJUDA

Amigos e parentes vem postando em grupos de whats app o pedido de ajuda para que Alexandre possa custear as despesas médicas e sua permanência no estado de Rondônia e eventuais despesas médicas, por isso eles passaram números de contas que podem receber esse valioso suporte financeiro. Acompanhe a postagem em redes sociais:

“Aos amigos do Perereca, venho através do whats app pedindo a colaboração dos amigos para ajudá-lo neste momento difícil, pois ele sofreu um acidente em Ouro Preto do Oeste/RO e agora se encontra internado em Ji Paraná/RO. Quem quer, ou puder ajudar com qualquer quantia será bem vinda:

O nome dele é: Alexandre Guedes Cavalcante

Banco Itaú

Ag 0244 – C/c 47614 – 9

Pix 26194714867P

Informando ainda que não há previsão de alta médica.