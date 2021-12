Menina de 2 anos morre após se afogar em piscina em Araçatuba

Acidente aconteceu durante festa de confraternização da família em uma chácara em Araçatuba

ARAÇATUBA – Uma menina de 2 anos e 10 meses de vida, moradora no bairro Jussara, em Araçatuba (SP), morreu neste domingo (26), vítima de afogamento. O acidente aconteceu ontem em uma chácara da cidade e a vítima chegou a ficar internada, mas não sobreviveu.

O boletim de ocorrência comunicando o óbito foi registrado por um tio da criança, residente no bairro Ipanema. Ele contou que no sábado de Natal os familiares se reuniram para festa de confraternização em uma chácara alugada, próximo à Associação dos Delegados de Polícia, que fica no bairro Petit Trianon.

De acordo com ele, nessa propriedade há duas piscinas, uma pequena e uma grande. Logo após o almoço os familiares sentiram a falta da menina, saíram à procura e a encontraram no fundo da piscina maior.

Socorrida

Ela foi retirada da água imediatamente e levada para o pronto-socorro em um carro dos frequentadores da festa. Durante o trajeto a vítima foi submetida a procedimentos de reanimação. Após receber o primeiro atendimento no pronto-socorro ela foi transferida para a Santa Casa e permaneceu internada até a manhã deste domingo.

Parada cardíaca

Segundo o que foi informado à polícia, pela manhã a menina sofreu uma parada cardíaca e foi a óbito. Cópia da ficha de internação consta que a internação se deu por afogamento e submersão em piscina num local de habitação coletiva. O óbito foi constatado às 9h15 e o corpo encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico antes de ser liberado para velório e enterro.

O tio da vítima informou que ele foi registrar o boletim de ocorrência porque os pais da menina ficaram muito abalados e estão sob efeito de calmantes.

