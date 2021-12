Secretário de Governo de Nova Odessa, Marco Russo é assassinado a tiros

Nas proximidades do local do crime os vizinhos relataram ter ouvido os tiros. Munições ficaram espalhadas pela rua e a área foi isolada para a perícia.

“É com muita dor no coração que recebi a notícia da morte do meu amigo, do meu irmão Marco Barion, o Russo, meu braço direito na administração, um homem que dedicou a vida toda à Política com “P” maiúsculo, aquela que procura melhorar a vida da população, principalmente dos mais pobres, como eu também acredito. Estou arrasado. Quero deixar meu abraço e todo o apoio de Nova Odessa à Talita e ao pequeno Heitor, que perderam o marido, o pai. Meu irmão, Russo, você vai estar sempre em nossas preces e em nossos corações. Vai com Deus.”

A Câmara de Nova Odessa adiou a sessão ordinária que ocorreria nesta segunda às 14h e publicou uma nota lamentando o crime. A sessão foi remarcada para quarta (8).

Sobre Marco Russo

Marco Antônio Barion, conhecido como Marco Russo, era cientista social formado pela Unesp de Araraquara (SP). Segundo a prefeitura, ele foi assessor parlamentar do ex-deputado Antônio Mentor, secretário parlamentar do ex-deputado José Mentor, coordenador de Governo da Prefeitura de Iracemápolis (SP) e secretário de Administração da Prefeitura de Artur Nogueira (SP).