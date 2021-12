Cecam realiza nesta sexta-feira a final do torneio Interno de aniversário

ANDRADINA – A diretoria de esportes do CECAM – Centro Esportivo, Cultural e Assistencial Augusto Mariani, localizado no bairro Antena, realiza na noite desta sexta-feira (03), a partir das 19h, a grande final de seu torneio interno de aniversário (o clube foi fundado em 1968), com a partida única entre as equipes do La Bella Cosméticos e Prando Transportes. A premiação aos vencedores e a confraternização entre associados e seus familiares acontecem logo em seguida, com uma boa música ao vivo.

O La Bella Cosméticos chegou a final depois de duas boas vitórias sobre o time do WWM (por 3 a 0 e 3 a 2), além de ter feito uma boa campanha na fase classificatória.

Já o Prando Transportes enfrentou problemas para encaixar seu melhor futebol durante a fase classificatória, porém, na semifinal acabou surpreendendo e desbancando o favoritismo do time do Apoio Rural, obtendo um empate sem abertura no placar no primeiro confronto (ida) e aplicando uma surpreendente goleada por 5 a 2 na partida de volta, credenciando-se assim para disputar a grande final desta sexta-feira.

ARTILHEIROS

Na categoria novos: os artilheiros antes desta final são os atletas Drik (La Bella) e Marcio Tuffy, os dois com 5 gols cada e se enfrentam na final hoje. Zé Carlos (La Bella), tem 4.

Categoria Veteranos: Maurício Carneiro (do time do WWM), soma 4 gols,

Categoria Máster: João Coselli (também do time do WWM), marcou 3 vezes em um único jogo e dificilmente perde a artilharia este ano novamente.

MELHOR DEFESA

A melhor defesa da competição é do time do La Bella, com o goleiro Edmilson, vazada 5 vezes na competição.