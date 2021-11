Polícia Civil de Lavínia prende homem acusado de abusar da filha de 12 anos

LAVÍNIA – A Polícia Civil do Estado de São Paulo, através da Delegacia de Polícia Civil de Lavínia prendeu na sexta-feira (26), um homem identificado por V. M., de 45 anos, acusado de abusar da própria filha de apenas 12 anos de idade. Encaminhado para a Delegacia do município, foi indiciado por estupro de vulnerável e recolhido à cadeia pública de Pereira Barreto onde permanecerá a disposição da justiça e da polícia, aguardando audiência de custódia.

A prisão do acusado aconteceu através de denúncia anônima do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, de que a menor estava sendo estuprada pelo seu próprio pai no interior de sua casa.

O Delegado Titular da Delegacia de Lavínia Alan Barcelos de Azevedo, tomou conhecimento dos fatos, solicitou apoio do Conselho Tutelar do município, que manteve contato com a menor e ela confidenciou que vinha sofrendo violência sexual por parte de seu próprio pai.

Iniciada as investigações, ela foi encaminhada para a realização do exame de corpo de delito, sendo constatadas lesões nas regiões íntimas, bem como ruptura himenal.

A menor ao ser ouvida na Delegacia de Polícia contou ao Delegado e a escrivã toda violência sexual que vinha sofrendo. Diante desses fatos, o delegado de Polícia representou pela prisão do investigado, o qual foi deferida pela justiça.

Após o deferimento, as equipes de investigações acompanhadas pelo Delegado, foram em busca do capturado, que realizaram a prisão do investigado.

Levado à Delegacia de Polícia, foi elaborado o boletim de ocorrência de estupro de vulnerável e o mesmo foi encaminhado à cadeia pública de Pereira Barreto, onde permanecerá a disposição da justiça e da polícia.