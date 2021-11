Jovem de Araçatuba morre após bater carro em mureta na Rondon

Seguia pela rodovia Marechal Rondon no início da tarde de sexta-feira, 26 e acidente aconteceu em Penápolis

PENÁPOLIS – Jefferson dos Santos Ferreira, 26 anos, morador no bairro Planalto, em Araçatuba (SP), morreu após se envolver em um acidente com o carro que conduzia no início da tarde desta sexta-feira (26), na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Penápolis.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o caso aconteceu por volta das 12h, próximo ao quilômetro 489 da pista oeste, sentido ao interior.

A vítima conduzia um veículo VW Gol com placas de Itupeva (SP). A ainda não se sabe por qual motivo ele perdeu o controle e bateu em uma mureta de concreto existente às margens da estrada. Desgovernado, o carro caiu em uma galeria de escoamento de água da chuva.

Equipe de resgate esteve no local, mas Ferreira não sobreviveu aos ferimentos. O local onde aconteceu o acidente passou por perícia e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico antes de ser liberado para velório e enterro.

