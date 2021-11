Jovem de 20 anos Ã© morto a tiros no campo do Guanabara

Vítima jogava futebol com um colega, quando um desconhecido saiu de uma mata que fica atrás do gol e atirou pelas costas

ARAÇATUBA – Tales Taironi Santana Zacarone, 20 anos, morador no bairro Amizade, em Araçatuba (SP), foi morto a tiros na tarde deste sábado (27), no campo de futebol do bairro Guanabara.

Policiais militares foram ao local após serem informados sobre disparos de arma de fogo, pouco depois das 17h30, e o encontraram caído no campo, com ferimentos e acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que constatou o óbito no local.

A área foi preservada para realização de perícia, que foi acompanhada por equipe da Polícia Civil, incluindo policiais da DH/Deic (Delegacia de Homicídios da Divisão Especializada de Investigações Criminais).

Tiros

O corpo foi encontrado de barriga para cima e o jovem estava apenas de bermuda, com a cabeça voltada próxima às traves do gol. Havia duas perfurações por disparo de arma de fogo na cabeça e uma nas costas, cujo projetil se alojou em um dos braços.

Informações preliminares apuradas pela polícia é de que a vítima jogava futebol com um colega, quando um desconhecido saiu de uma mata que fica atrás do gol e atirou pelas costas. O autor fugiu em seguida sem ser identificado.

Após a conclusão da perícia o corpo foi recolhido por equipe de uma empresa funerária e levado para o IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico.

