Adolescente acusado de envolvimento na morte de Miquéias é apreendido por tráfico

ANDRADINA – Um adolescente de 17 anos, residente na Vila Mineira, foi apreendido pela Polícia Militar na noite de terça-feira (23), acusado de Ato Infracional/tráfico de entorpecentes ao ser flagrado vendendo droga no bairro em que mora. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e recolhido à Fundação CASA, em Araçatuba, à disposição da Vara da Infância e Juventude. A droga e dinheiro localizados com ele foram apreendidos.

A detenção do menor infrator aconteceu por volta das 20h15, quando a equipe de ROCAM – Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas, formada pelos soldados PMs Carvalho e Cleyton, recebeu denúncia informando que 04 indivíduos estavam realizando o tráfico de entorpecentes e que um deles teria escondido uma arma de fogo nas imediações.

Sabedores da existência de denúncias anteriores relatando sobre o mesmo fato, os policiais militares foram ao local informado, no cruzamento das Ruas Cuiabá x Pereira Barreto, Vila Mineira, onde realmente avistaram os indivíduos, sendo que um deles, ao avistar a aproximação da equipe, se evadiu.

Os demais foram rapidamente abordados e submetidos à busca pessoal, sendo encontrado na posse de um deles, adolescente de 17 anos, um maço de cigarro contento 10 porções de crack, embaladas e prontas para a venda, além da quantia de R$ 10,00. Com os outros 02 nada de ilícito foi encontrado.

Indagado, ele admitiu que realmente estava praticando o tráfico de entorpecente com o objetivo de “juntar” dinheiro para comprar outra arma de fogo, já que no último dia 12 de novembro foi surpreendido e apreendido portando um revólver. Naquela ocasião ele confessou que estava a caminho para praticar um assalto contra uma açaiteria localizada próximo do estádio municipal.

Foram realizadas buscas nas imediações do local da abordagem, mas nada de ilícito foi localizado, como a arma denunciada.

Diante das evidências e do material ilícito localizado (droga), o adolescente recebeu voz de apreensão e foi conduzido ao Plantão Permanente onde o delegado plantonista o autuou, recolhendo-o ao cárcere, à disposição da justiça na fundação CASA, em Araçatuba.

Apoio a ocorrência para condução do menor infrator ao plantão a equipe formada pelo Cb PM Maurício e Cb PM Carneiro.

HOMICÍDIO DO MECÂNICO MIQUÉIAS

Esse mesmo adolescente, além de ter sido detido pela PM portando uma arma de fogo no último dia 12, quando se encaminhava para praticar um assalto a uma açaiteria localizada na praça do Tiro de Guerra, conforme havia confessado no dia de sua detenção, confessou também que foi o autor dos disparos de arma de fogo que assassinaram o mecânico Miquéias Ribeiro da Silva, de 23 anos e morador no jardim Europa, crime esse praticado na hora do almoço da vitima no último dia 10. Esse menor da Vila Mineira estava na garupa de uma motocicleta pilotada por outro menor, morador no bairro Pereira Jordão.

A Polícia Civil investiga ainda se um maior deu suporte operacional (emprestando a motocicleta), ou outro tipo de ajuda para eles cometerem esse crime bárbaro, que reacendeu a questão da disputa de jovens de gangues de bairros da cidade de Andradina.