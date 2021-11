Câmara aprova Programa de Incentivo a Demissão Voluntária de servidores municipais

ANDRADINA – A Câmara Municipal de Andradina aprovou na noite do último dia 03, em sessão ordinária, o Projeto de Lei nº 117/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal que cria o PDVI (Programa de Desligamento Voluntário Incentivado) dos servidores municipais.

Todos os vereadores foram unânimes, após a aprovação algumas emendas e correções dentro do projeto proposta pela Câmara Municipal, o projeto foi para votação do plenário, que o aprovou por unanimidade.

Segundo o projeto, que recebeu seis outras emendas também aprovadas pelos vereadores, os servidores públicos ocupantes de cargos de provimento efetivo submetidos ao regime celetista que se enquadrem nos requisitos legais e optem pelo desligamento, deverão encaminhar pedido ao departamento de Recursos Humanos da prefeitura, a quem caberá a analise e deferimento ou não do pedido.

O principal benefício ao servidor, caso deferido seu pedido, é o direito a percepção de uma indenização equivalente a 1 (uma) remuneração mensal por ano efetivamente trabalhado, até o limite total de R$ 30 mil reais.

No entendimento dos vereadores da Casa de Leis, as emendas aprovadas criaram melhores condições aos servidores que aderirem ao PDVI, traduzindo-se em efetivo benefício à classe.

O projeto de Lei do PDVI foi aprovado em regime de urgência pela Câmara Municipal e, agora segue juntamente com as emendas ao seu texto propostas pelos vereadores, seguem para a sanção do Prefeito Municipal, Dr. Mário Celso Lopes.