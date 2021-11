Coxinha Prando participou da inauguração da nova sede da Promotoria de Justiça de Andradina

ANDRADINA – O presidente da Câmara Municipal de Andradina, Helton Rodrigo Prando, o popular “Coxinha”, participou no último dia 05, da inauguração da nova sede da Promotoria de Justiça do município de Andradina, a convite do Procurador Geral de Justiça do estado de São Paulo, Mário Luiz Sarrubbo.

O vereador “Coxinha Prando” externou sua alegria com a inauguração da nova sede, “fico extremamente lisonjeado em participar desta linda cerimônia de inauguração da Promotoria de Justiça de Andradina, sabemos das lutas e dificuldades que nossos promotores enfrentaram para que esta obra fosse concluída e, só tenho que parabenizá-los por todo o esforço.” Citou o presidente Coxinha.

Acompanhando o presidente do Poder Legislativo andradinense estava seu chefe de gabinete Oziel Pupo, o assessor da mesa diretora da Câmara Dr. Hygor Grecco, e a presidente da Câmara Municipal de Nova Independência, Denise Coimbra.

A Promotoria de Justiça de Andradina esteve representada pelo promotor Dr. Robson Alves Ribeiro, que abriu a cerimônia de inauguração da nova sede, acompanhado do Procurador Geral de Justiça do estado de São Paulo Dr. Mário Luiz Sarrubbo.

A nova sede fica localizada na Rua Amazonas, 808, no bairro Stella Maris.