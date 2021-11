Motorista de aplicativo é ferido a facadas em tentativa de homicídio em Planalto

ANDRADINA – O motorista de aplicativo Estevão Sacco, o “Teron”, de 45 anos, foi ferido com 4 golpes de faca ao sofrer tentativa de homicídio (e não roubo como se pensava anteriormente), na manhã deste sábado (06), quando realizava uma corrida até o patrimônio de Planalto, distante 9 Km de Andradina. Socorrido por populares até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, foi transferido para a Santa Casa local, onde foi submetido a cirurgia para sutura dos ferimentos, permanecendo internado. O acusado foi preso em flagrante pela Polícia Militar. A Polícia Civil vai investigar se a briga teve origem pelo não pagamento da corrida.

O caso aconteceu próximo do meio dia quando o acusado, o pedreiro Carlos Henrique G. Alves, o “Careca”, de 32 anos, solicitou uma corrida até o patrimônio de Planalto, mas não tinha o dinheiro, pedindo que seu pai pagasse a conta. O pai se entendeu com “Teron” e se responsabilizou pelo pagamento da referida corrida.

Quando o motorista já estava dentro de patrimônio de Planalto, os dois acabaram se desentendendo por outros motivos e passaram a discutir. Em determinado momento “Careca” se apoderou de uma faca, tipo serrilhada, que estava em sua mochila de pedreiro e passou a desferiu golpes contra a vítima que ainda tentou se defender, mas foi atingida na face, braço e ombro esquerdos e abdômen (esse o golpe mais grave deles).

Depois das agressões, o autor pulou do veículo em movimento e fugiu para casa da sua avó, localizada na rua Tupi, onde moram. A Polícia Militar, depois de acionada, o capturou no local.

Gravemente ferido, o motorista de aplicativo pediu socorro a um rapaz que caminhava na rua, informando a ele do ocorrido. Rapidamente o rapaz tomou o volante do Chevrolet Onix, na cor preto, pedindo que a vítima passasse para o banco de passageiros, rumando para a UPA em Andradina, onde foi inicialmente atendido, porém, devido a gravidade dos ferimentos, foi transferido para a Santa Casa local, permanecendo internado.

A Polícia Militar então foi acionada, coletou informações do possível autor e se dirigiram para Planalto, onde ele foi localizado e preso. “Chegou a dizer para a reportagem que não foi caso de roubo, e sim de desacerto comercial e, por estar embriagado da noitada anterior, acabou perdendo a cabeça e esfaqueando a vítima. A Polícia Civil vai investigar se há mais pessoas envolvidas, já que moradores de Planalto que estiveram no plantão no momento da prisão do acusado disseram que “Teron” teria discutido com outro rapaz um pouco antes da tentativa de homicídio.