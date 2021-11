Outro motorista de aplicativo sofre com a violência em Andradina

Acusado havia sido preso em 5 de outubro último também por roubo e recebeu da justiça em audiência de custódia o direito de responder o processo em liberdade, cometendo agora outro crime.

ANDRADINA – O motorista de aplicativo Célio Luis Cândido, de 38 anos, residente no bairro São João, sofreu ferimentos pelo corpo ao ser vítima de roubo de seu veículo na tarde de domingo (06), quando acionado para realizar uma corrida em uma chácara localizada na Rua Sebastião Arantes, um dos acessos ao aeroporto de Andradina. Socorrido pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, foi medicado e permaneceu em observação. O autor não foi localizado pela Polícia Militar.

O roubo aconteceu às 12h30, quando Célio Uber, como é conhecido, foi chamado para uma corrida pelo desempregado Vinícius Freitas Teixeira, de 29 anos, residente com parentes em uma chácara localizada na rua Sebastião Arantes, estrada de acesso ao aeroporto de Andradina, tendo o acusado informado por telefone que pretendia deslocar-se para Araçatuba.

Por conhecer Vinícius, inclusive ele também já ter trabalhado de ‘Uber’ (motorista de aplicativo), Célio foi prontamente ao local e, chegando la, foi solicitado pelo acusado que entrasse na casa para poder pegar algumas “malas”.

Neste momento o motorista de aplicativo começou a desconfiar de que algo estivesse errado e disse que o aguardaria do lado de fora da casa. Foi quando o acusado tentou puxar a vítima para dentro da residência, que conseguiu se desvencilhar. Neste momento o acusado se apoderou de um cano de ferro e passou a desferir golpes contra a vítima, acertando-a na cabeça (altura da testa), ombro e costas.

Célio então conseguiu livrar-se do agressor e fugiu para uma chácara vizinha, onde pediu ajuda e ligou para a Polícia Militar e depois o Corpo de Bombeiros. De longe ele pode ver quando Vinicius pegou algumas malas e fugiu com seu veículo GM Onix, na cor prata, placa BEJ6j98 (placa sul americana), levando ainda um aparelho celular Xaomi, além de R$ 1.300,00 de outras corridas.

O acusado fugiu tomando rumo ignorado, tendo a Polícia Militar realizado patrulhamento por toda zona rural, mas até o fechamento dessa matéria ele não havia sido localizado.

Já mais à tarde, próximo das 17h, uma pessoa levou até o plantão policial a CNH – Carteira Nacional de Habilitação de Célio Luiz, localizado abandonada na estrada vicinal (terra), que liga Andradina à Novas Independência, próximo do córrego do Moinho, dando a entender que, para evitar ser capturado, fugiu utilizando aquela rota, com bem menos movimento do que a rodovia Integração, localizada ao lado.

Tudo leva a crer que ele deslocou-se primeiramente por terra para o município de Dracena, onde diversos motoristas de UBER já o levaram para la, ou ido até Nova independência por terra e, de La, tomando outro rumo. As Polícias Militar de todas as cidades da região, também da área de atuação do 25º Batalhão e até do Mato Grosso do Sul já foram acionadas na tentativa de localização do autor.

OUTRO ROUBO

Na noite do último dia 5 de outubro, Vinícius foi preso pela Polícia Militar depois de praticar um roubo contra dois primos idosos, um de 68 e outro de 65 anos, residentes na Rua Rodrigues Alves, próximo do cruzamento com a rua Goiás, centro, rendendo-os com uma faca e levando R$ 1.710,00. O dinheiro foi devolvido aos proprietários. Encaminhado para Pereira Barreto, na audiência de custódia ele recebeu da Justiça o direito de responder ao processo em liberdade.