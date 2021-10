Limpeza e reformas no cemitério só podem acontecer até esta segunda (25)

ANDRADINA – Quem possui jazigos de entes no Campo Santo São Sebastião de Andradina, tem até esta segunda-feira (25) para providenciar a limpeza dos túmulos antes do dia de Dia de Finados (02/11). Nas últimas semanas Governo de Andradina que está realizando a limpeza do Campo Santo e realizando reformas.



Segundo o secretário de Administração, Modernização, Defesa Social e Gestão de Pessoas, Edgar Dourado Matos a reforma de túmulos no Campo Santo São devem obedecer o prazo limite, por conta que muitas pessoas antecipam a visitação ao local para evitar aglomeração.

“Após esse prazo, as obras só serão liberadas após o feriado que termina na quarta-feira (3/11)”, disse Edgar.

É necessário que familiares não façam limpeza no Dia de Finados, que deve ser reservado apenas para a visitação dos familiares.

A estimativa é que aproximadamente 15 mil pessoas passem pelo local entre o dia 25 de outubro a 2 de novembro, seja para visita a entes sepultados no local como a participação de celebrações religiosas.



Ambulantes

A partir da próxima semana o Governo de Andradina vai abrir as inscrições para os vendedores ambulantes de produtos referentes ao Dia de Finados na área em frente ao Campo Santo São Sebastião nos dias 31 de outubro, 01 e 02 de novembro.

As vagas serão sorteadas e os vendedores interessados devem protocolar o requerimento no Centro de Atendimento da Prefeitura. O ambulante precisa especificar o que pretende expor à venda no documento, as barracas serão dívidas por objetos de venda, isso é, em materiais fúnebres (flores, velas e similares) na área oeste, e alimentos em geral na área leste. A venda de bebidas alcoólicas é proibida.



Pandemia



O dia 2 de novembro (terça-feira), é o Dia de Finados. Trata-se de uma data em que as pessoas procuram visitar os túmulos nos cemitérios para reverenciar amigos e parentes. Trata-se de uma tradição.

Por mais um ano, os visitantes do Campo Santo São Sebastião terão que continuar a ter os novos hábitos impostos pela pandemia do coronavírus. Tudo está sendo organizado para manter a manter a visitação e cumprir as recomendações para evitar o avanço da doença.



Dengue

A orientação para a preservação da saúde também será no sentido de evitar a o aparecimento de criadouros com a colocação de vasos, já que podem acumular água e se transformarem em criadouros do Aedes aegypti.

Secom/Prefeitura