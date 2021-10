PRF apreende meia tonelada de maconha em Três Lagoas

TRÊS LAGOAS/MS – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 506,6 Kg de maconha e recuperou o veículo em que a droga foi localizada, na tarde deste sábado (23), em Três Lagoas (MS). A apreensão contou com o apoio da Polícia Militar de Três Lagoas.

A equipe de policiais rodoviários federais deu ordem de parada ao veículo VW Nova Saveiro, de placas de Nova Aliança (SP), no km 271 da BR-158. O condutor, no entanto, empreendeu fuga, adentrando no perímetro urbano da cidade Três Lagoas. Foi iniciado o acompanhamento tático do veículo e feito contato com a Polícia Militar de Três Lagoas. O veículo suspeito acabou saindo do contato visual da equipe e foi localizado abandonado, posteriormente, pelo Grupamento Tático Motorizado (GETAM) da PMMS.

No veículo, foram apreendidos mais de meia tonelada de maconha, em 423 tabletes da droga. Os policiais constataram que o veículo possuía registro de roubo em São Paulo (SP) e adulteração de sinal identificador do veículo.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil local.

