Homem ferido ao bater moto em traseira de Audi A5 no centro

ANDRADINA – O motorista profissional José Rodrigues Dias, o “Café”, de 59 anos, sofreu escoriações nos dois cotovelos e contusões pelo corpo, felizmente leves, ao se envolver em acidente de trânsito na tarde quarta-feira, 13, na rua Marechal Deodoro, no trecho entre as ruas Vitório Guaraciaba e Pereira Barreto, centro. Socorrido pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, foi medicado e liberado posteriormente. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

O acidente aconteceu quando “Café” pilotava a motocicleta Titan 150, na cor cinza, pela rua Marechal Deodoro, no sentido da Av. Guanabara para a rua Presidente Vargas e, pouco tempo depois dele passar o cruzamento com a rua Vitório Guaraciaba, não percebeu que a motorista de um Audi A5, na cor preta, placa de Campo Grande/MS, diminuiu a velocidade procurando uma sombra para estacionar.

Sem tempo para frear, Café bateu forte a moto contra a traseira do

Audi, caindo em seguida no asfalto e sofrendo as escoriações.

Com o choque a motocicleta sofreu quebra da aba lateral direita, entortamento do guidão e da bengala, também direita. Já o Audi teve quebradas as ‘aletas’ difusoras de ar da “saia” traseira.