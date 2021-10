Polícia Militar Rodoviária prende dupla com carreta carregada com quase 4t de droga, dois fuzis e 278 munições

LINS – A Polícia Militar Rodoviária prendeu na tarde desta quarta-feira (13), na rodovia Marechal Rondon (SP 300), dois indivíduos acusados de tráfico de entorpecentes, depois de surpreende-los com uma carreta graneleira (semireboque), carregada com fardos de amido de milho e em seu interior, 148 fardos de maconha (Cannabis Sativa), totalizando 3,970 Kg da droga (quase 4 toneladas), dois fuzis AK 47, além de 278 cartuchos no calibre 7,62x39mm. Encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal de Bauru, foram indiciados e permaneceram à disposição da Justiça. A droga, armas, munições e o veículo foram apreendidos.

A prisão da dupla aconteceu próximo do meio dia, durante Operação “Paz e Proteção”, pelo KM 444 da Rodovia Marechal Rondon (SP 300), trecho que passa pela cidade de Lins, área do 2° Pel / 1ª Cia / 2° BPRv, quando as equipes do TOR – Tático Ostensivo Rodoviário da 1ª, 2ª e 4ª Cia, juntamente com o Comandante do 2° Pelotão da 4ª Cia, todos do 2° Batalhão de Polícia Rodoviária, abordaram a carreta Volvo, com semi-reboque (graneleira), ocupado por dois homens.

Devido ao nervosismo dos ocupantes da carreta e informações desencontradas quanto ao destino da viagem, os policiais rodoviários realizaram vistoria no compartimento de cargas quando foi localizado grande quantidade de maconha.

Ao efetuarem a contagem da droga, totalizaram 148 fardos que, depois de pesados, aferiram 3,97 toneladas. Próximo das 15h quando os policiais vistoriaram o outro semireboque, localizaram em meio a carga de amido de milho, dois fuzis de plataforma AK-47, e grande quantidade de munições do calibre 7,62×39 milímetros, que depois de contabilizadas totalizaram 278.

Às 18h25 as equipes finalizaram a vistoria na cabine da carreta e no semi-reboque, nada mais de ilícito sendo encontrado e as equipes se deslocaram para a Delegacia de Polícia Federal de Bauru/SP, onde a ocorrência foi apresentada, os indivíduos indiciados por tráfico de entorpecentes e posse de armas e munição, permanecendo presos.

81 toneladas apreendidas

Com essa ocorrência o 2° BPRv – “Ten Cel Levy Lenotti” passou da marca de 81 Ton de drogas apreendidas no ano de 2021; contribuindo até momento com 57% do total de 141 Ton apreendidas pela Polícia Militar no período em todo estado de São Paulo.