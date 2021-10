Caminhão-tanque é encontrado vazio em canavial após ser roubado na Rondon

Motorista disse que foi abordado por 4 ladrões em um carro e abandonado mais tarde; ele já foi investigado por supostamente ter subtraído combustível de um caminhão-tanque.

PENÁPOLIS – Um caminhão-tanque usado no transporte de combustíveis foi encontrado abandonado em um canavial no município de Penápolis (SP), na tarde de quarta-feira (13). O proprietário do veículo havia registrado boletim de ocorrência denunciando o roubo do veículo, que estava carregado. Ele já foi investigado por supostamente ter subtraído combustível de um caminhão-tanque.

A Polícia Militar enviou equipe ao quilômetro 6,3 da via de acesso Sargento Arnaldo Covolan, que liga a rodovia Marechal Rondon (SP-300) à rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), pouco depois das 18h, após ser informada de encontro de veículo.

No local os policiais encontraram o caminhão atrelado a dois semirreboques e constataram que havia registro de roubo feito na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Lins. O veículo estava em um canavial já cortado, destrancado e com a chave no contato. Segundo a polícia, os dois tanques do caminhão aparentavam estar vazios e os semirreboques também estavam sem carga.

Roubo

O boletim de ocorrência comunicando o roubo foi registrado na madrugada de quarta-feira, pelo motorista de 44 anos, morador em Iracemápolis (SP). Ele alegou que por volta das 21h30 seguia com o Mercedes-Benz pertencente a uma transportadora pela Marechal Rondon.

A vítima disse que quando estava a cerca de 10 quilômetros do pedágio em Promissão, foi interceptada por um carro preto ocupado por homens armados com revólver. Após anunciar o assalto eles teriam mandado parar a carreta na beira da rodovia.

A ordem foi atendida, quatro homens saíram do carro e um deles entrou na cabine do caminhão, obrigando o motorista a não ligar o botão do pânico nem dar qualquer alerta de que se tratava de um assalto.

Refém

Ainda segundo o motorista, em seguida ele foi obrigado a entrar no carro que estava com os ladrões e junto com dois assaltantes rodaram por mais de meia hora, enquanto os outros dois saíram com o caminhão carregado.

De acordo com a vítima, somente após mais de duas horas junto dos assaltantes ela foi liberada em local que não soube especificar, alegando estar abalada com os acontecimentos. O motorista disse que foi até um posto de combustíveis e acionou a Polícia Rodoviária Federal, que o conduziu ao plantão policial. Ele informou não recordar qual empresa é responsável pelo seguro da carga e do veículo.

Investigação

Após o caminhão ser localizado, a polícia constatou que em 2018 foi registrado um boletim de ocorrência na Delegacia de Sales Oliveira, no qual o motorista é investigado por supostamente ter subtraído combustível de um caminhão-tanque.

Foi feito contato com o Instituto de Criminalística, mas o perito informou que não iria realizar perícia no local por haver determinação de superior hierárquico para não realizar pericia em caso de veículo localizado.

O caminhão-tanque e os dois semirreboques foram apreendidos e encaminhados ao pátio de um guincho.

Fonte: Hoje+ Araçatuba