Realizado no ATC o Torneio Regional de Natação da Federação Aquática Paulista

ANDRADINA – Foi realizado no último sábado, dia 02, no Parque Aquático do ATC, o Torneio Regional de Natação da Federação Aquática Paulista, organizado pela Delegacia Regional da Quarta Região, com a participação de aproximadamente 160 atletas na faixa etária de oito anos acima, de várias cidades, como: Votuporanga, Presidente Prudente, Araçatuba, Catanduva e Andradina, alem de Chapadão do Sul/MS.

Na abertura do evento, participaram do hasteamento dos pavilhões as seguintes autoridades: Vereador professor Luzimar Rodrigues (Município) , Delegado regional da FAP, professor Pepe ( Estado) , e Alex Ferreira, presidente do ATC ( Nacional).

O time andradinense, representando o Andradina Tênis Clube/Prefeitura Municipal, foi a equipe mais numerosa com 61 atletas e conquistaram 86 colocações entre os três primeiros da competição: 42 primeiros lugares, 29 segundo lugares e 15 terceiro lugares. Para o presidente do ATC, o clube sempre estará de portas abertas para atender a Federação e eventos como esse engrandecem ainda mais a natação andradinense.

Já o presidente da Associação de Incentivo ao Esporte Andradinense (A. I. E. A.), Éder Junior de Souza, atender as exigências da federação não é uma tarefa fácil e recepcionar as equipes visitantes é uma grande responsabilidade, mas vale a pena todo sacrifício. Segundo os treinadores, professor Careca e Elenei, a equipe está de parabéns, mais uma vez a união formou uma corrente de energia positiva que todos foram beneficiados e evoluíram em seus tempos individuais.

UNIÃO DE TODOS

A estrutura montada pela parceria ATC/PREFEITURA MUNICIPAL e A. I. E. A. , foi muito boa e seguiu todos os protocolos de Saúde. Após o temporal que ocorreu na sexta feira, 01, sujou toda a cidade, derrubou árvores e causou prejuízos materiais, foi necessário uma força tarefa, um verdadeiro mutirão pra deixar tudo em ordem para a competição. Funcionários, pais, atletas, secretário e funcionários da Secretaria de Esportes, formaram o time de raça na limpeza embaixo de chuva.

DESTAQUES DA COMPETIÇÃO

Os destaques da competição foram os atletas que conquistaram mais primeiros lugares:

*Julia Naomi Utida de Souza (10 anos), com 4 primeiros lugares.

* Maria Eduarda Rudalov (11 anos), com 3 primeiros lugares.

* Rogério Ryu Stalberg Shirai (09 anos), com 4 primeiros lugares.

* Davi Kenzo Dias da Silva ( 11 anos), com 4 primeiros lugares.

* Gabriel Vieira Cardoso ( 11 anos), com 4 primeiros lugares.

* Pietro Henrico P. D. de Menezes (12 anos), com 4 primeiros lugares.

* Destaques também aos atletas sênior Viury Rodrigues Moreno , Ruan Carlos Carneiro , Edvander Bertoleti Junior e Larissa Feifareck Bertoleti pelas ótimas marcas obtidas.

Agradecimentos para a Secretaria de Esportes e Cultura, ao ATC, a Associação de Incentivo ao Esporte Andradinense e a todos que colaboraram direta, ou indiretamente, para a realização desse Torneio Regional.