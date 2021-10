Polícia Civil prende trio por tráfico ao cumprir mandados de buscas em Pereira Barreto

PEREIRA BARRETO – A Polícia Civil de Pereira Barreto, prendeu na manhã de quinta-feira (07), três pessoas com idades de 18, 21 e 24 anos, acusadas de associação ao tráfico de drogas e tráfico de drogas, ao cumprirem mandados de busca e apreensão, ao flagrarem em uma das casas vistoriadas 20 porções de maconha, dinheiro, um simulacro (imitação) de pistola e uma máscara. Encaminhados à Delegacia de Polícia do município, foram indiciados e recolhidos à cadeia pública local, permanecendo à disposição da Justiça.

As prisões dos três acusados aconteceu quando policiais civis da Delegacia de Polícia de Pereira Barreto, com apoio do GOE – Grupo de Operações Especiais, da Delegacia Seccional de Andradina, coordenados pelo delegado de polícia Dr Rafael Sangaleto, deram cumprimento a três mandados de busca e apreensão com natureza de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas, sendo que em uma das casas foi localizado 20 porções de maconha, embaladas para venda, pesando 169g, bem como R$ 330,00, e ainda, um simulacro de arma de fogo e uma máscara, que possivelmente foi utilizada em um roubo ocorrido na semana anterior na cidade.

Diante dos fatos e do material ilícito localizados, foram dadas voz de prisão em flagrante delito aos três indivíduos, acusados de associação ao tráfico de drogas e tráfico de drogas. Não foi informado se os três já possuem passagens criminais.