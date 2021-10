Equipes do Governo de Andradina trabalham para limpar rastro de destruição de temporal

ANDRADINA – A Prefeitura de Andradina continua o trabalho para limpeza dos danos causados pela tempestade de poeira, rajadas de vento e chuva que atingiram todo o interior de São Paulo na última sexta-feira (6). Em algumas cidades o vento foi de mais de 100 km/h.

Segundo o diretor de segurança pública do Governo de Andradina, André Luiz de Lima Augusto, a Defesa Civil foi acionada e rapidamente a equipe de obras do Almoxarifado começou a levantar os estragos e iniciou os trabalhos de limpeza.

“Houve a destruição de várias árvores e também dano a patrimônios. Iniciamos a limpeza dos danos e a averiguação de possíveis danos à patrimônio”, disse.

Em Castilho uma casa foi destruída ao ser atingida por um raio enquanto Araçatuba e Presidente Prudente foram as que mais sofreram com os estragos.

Extensão

Em vídeos divulgados nas redes sociais foi possível ver nuvens de poeira cobrindo completamente o céu, além de fortes ventos. O fenômeno atingiu as regiões de Presidente Prudente e Araçatuba, no oeste paulista, além de cidades da região nordeste de Mato Grosso do Sul também foram afetadas pelas nuvens de poeira. Várias cidades ainda estavam sem energia.

Uma semana atrás, a tempestade de poeira já havia atingido as regiões de Ribeirão Preto e Franca, no norte do Estado, e o sul de Minas Gerais.

Explicação

O fenômeno conhecido como “haboob” é causado por temporais com ventos fortes que, em contato com o solo muito seco, formam uma espécie de rolo compressor de sujeira que pode chegar a até 10 quilômetros de altura.

Foi o que aconteceu em Presidente Prudente, Andradina, Pereira Barreto e Penápolis, por volta das 15 horas da sexta passada. A densa nuvem de poeira encobriu as áreas urbanas e atingiu a zona rural.

Conforme o climatologista Vagner Camarini, a tempestade de poeira é um fenômeno comum nesta época do ano, quando o solo está mais exposto, pelo longo período de estiagem. Segundo ele, a chegada de uma frente fria causou uma espécie de choque térmico, produzindo rajadas de vento.

Secom/Prefeitura