Mulheres são homenageadas com títulos na Câmara Municipal de Andradina

A enfermeira Carla Back e a jovem atriz Gaby Saiury foram as homenageadas da Sessão Solene realizada na última quinta feira (23)

ANDRADINA – A Câmara Municipal de Andradina, representada pelo seu vice presidente Careca da Natação, realizou na noite da última quinta-feira (23) uma Sessão Solene para homenagear duas mulheres andradinenses, a propositura é da vereadora Eloá Pessoa, as homenageadas foram recepcionadas por alguns vereadores, familiares e convidados.

Representando o Poder Legislativo, além do vice presidente Careca da Natação (AVANTE) que conduziu a Sessão, estiveram presentes a propositora das homenagens vereadora Eloá Pessoa (PSB), e os vereadores Luzimar Rodrigues (PSB) e Fabrício Mazotti (PODEMOS). O músico e colaborador da Câmara Municipal de Andradina, Régis Renner, conduziu o protocolo do evento.

Além dos vereadores, a mesa diretora foi composta por várias autoridades do município que também marcaram presença na Sessão Solene, a secretária da Assistência Social Silvana Silva, e o secretário de Saúde Dr. João Leme estiveram representando o prefeito Mário Celso Lopes, Rosane Rocha representando a Casa da Amizade do Rotary, Mirtes Kobayashi representando a primeira dama Juçara Lopes e o Dr. Hygor Grecco representando a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Andradina.

A primeira homenageada da noite foi a enfermeira Carla Rainilda Back, que atualmente é a coordenadora da Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde de Andradina. Carla recebeu o Título de Cidadã Andradinense em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em favor da sociedade local na gerência das unidades de saúde e linha de frente da pandemia da Covid-19.

Já a jovem atriz andradinense Gabrielly Saiury Silva Hino recebeu o Diploma de Cidadã Benemérita. “Aos 14 anos de idade, Gaby é atriz e cantora, leva o nome de Andradina para todo o nossa país, realiza um brilhante em musicais e participações em programas do SBT (Sistema Brasileiro de Televisão), devido a isso é merecedora desta homenagem.” Citou a vereadora Eloá Pessoa.

Assessoria Legislativa