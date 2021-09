Naviraíense é preso com 671 Kg de maconha em picape Strada

CASTILHO – A Polícia Militar do Estado de São Paulo, através do 28º Batalhão de Polícia Militar/Interior (BPM/I), em apoio a ocorrência de tráfico de drogas iniciada pela PRF – Polícia Rodoviária Federal (PRF), da cidade de Três Lagoas/MS, prendeu na manhã da última terça-feira (21), um homem de 35 anos, morador na cidade de Eldorado/MS, acusado de tráfico de entorpecentes, depois de flagrado com 671 kg de maconha (Cannabis Sativa). Encaminhado para a Polícia Federal na cidade de Três Lagoas/MS, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça.

A prisão do acusado aconteceu , por volta das 10h00, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Três Lagoas/MS, em patrulhamento na divisa com o Estado de São Paulo, no lado do Mato Grosso do Sul, suspeitou de um veículo Fiat/Strada de cor prata, com placas de Campinas/SP.

Ao notar que seria abordado, o condutor L., 35 anos, profissão não informada, morador de Eldorado/MS, empreendeu fuga em alta velocidade em direção ao Estado de São Paulo, tendo a equipe da PRF solicitado apoio, ocasião em que equipes da Força Tática e do Comando de Operação Delegada do 28º BPM/I (Andradina), além da equipe do Canil do 12º BAEP – Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Araçatuba), se deslocaram em apoio.

Durante a fuga, já em rodovias paulistas, o condutor perdeu o controle de direção do veículo, rodou na pista e parou além do acostamento. O acusado então dói veículo e fugiu a pé, se embrenhado em um matagal ali existente.

Os policiais militares paulistas prontamente prestaram apoio à equipe da PRF e com o auxílio da cadela Loba, do Canil do 12º BAEP, conseguiram localizar o condutor do veículo, que foi detido e preso.

Ao averiguarem o que veículo abandonado levava, os policiais envolvidos na captura do acusado encontraram em seu interior vários tabletes de maconha (Cannabis Sativa), que, depois de aferidos, pesaram um total de 671 kg.

O condutor, que vinha de Naviraí/MS, e tinha como destino São Paulo/SP, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à sede da Polícia Federal, na cidade de Três Lagoas/MS, onde foi indiciado e preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Apoiaram a ocorrência o Comando de Operação: 1º Ten PM Douglas, Sd PM Lucas; Força Tática: 1º Sgt PM Alexander, Cb PM Rezende e Sd PM Yoshio; Canil do 12º BAEP: Cb PM Alves, Cb PM Takata, Sd PM Nascimento e cadela Loba. Equipes de Força Tática da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso do Sul.