Morador de Três Lagoas é preso acusado de porte ilegal de arma de fogo e de entorpecente

CASTILHO – A Polícia Militar prendeu na manhã da última segunda-feira (20), um ajudante de montador de 26 anos, morador na cidade de Três Lagoas/MS, acusado de porte ilegal de arma de fogo e de entorpecente, depois de ser flagrado com um revólver calibre .22, com duas munições e uma porção de maconha (Cannabis Sativa). Encaminhado à Delegacia de Polícia do município, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça.

A prisão do acusado aconteceu por volta das 08h30, durante patrulhamento pela estrada rural CTH 170, município de Castilho, próximo ao Assentamento Projeto Jupiá, quando a equipe policial Cb PM Márcio e Sd PM Douglas, deparou com um veículo Renault/Sandero, de cor preta, município de Hortolândia/SP, ocupado por dois indivíduos que, ao perceberem a aproximação da viatura militar, demonstraram nervosismo, sendo prontamente abordados.

Durante a busca pessoal nada de ilícito fora localizado com os dois até então suspeitos, porém, durante a busca veicular os policiais localizaram uma porção de maconha na lateral da porta do motorista, e, entre os bancos, próximo ao freio de mão, um revólver marca Taurus, calibre .22, com numeração, coronha de madeira, municiada com 02 cartuchos intactos.

Após a localização da arma de fogo e do entorpecente, ambos foram questionados sobre o ilícito, tendo o motorista, S., 26 anos, profissão ajudante de montador, morador de Três Lagoas/MS, declarado que a porção de maconha e a arma encontrada lhe pertenciam, que a droga era para uso pessoal e a arma para sua defesa, porém, não disse por qual motivo precisa se defender. Declarou ainda que está cumprindo pena por tráfico de drogas no regime semiaberto em Três Lagoas/MS.

O passageiro do veículo declarou que estava de carona com o acusado e que saíram do município de Três Lagoas com destino a uma invasão de terras próxima do Assentamento Projeto Jupiá, no município de Castilho/SP, que desconhecia que S. estava de posse de uma arma de fogo e da droga, declarando que possui algumas passagens criminais por homicídio no estado de Pernambuco.

Diante dos fatos e do material ilícito localizado, o ajudante de montador recebeu voz de prisão e foi conduzido até o DP de Castilho onde o delegado, Dr Yan Loui Adania ratificou a voz de prisão lavrando boletim de ocorrência por porte irregular de arma de fogo, art. 12 da lei 10.826/03 “estatuto do desarmamento” e art. 28 da lei 12.346/06 “Porte de Entorpecentes”, permanecendo preso à disposição da justiça. O passageiro foi ouvido na qualidade de testemunha e liberado ao final da ocorrência.

O veículo foi recolhido ao pátio por estar com o licenciamento em atraso. A ocorrência teve o apoio: 1° Ten PM Douglas, 1º Sgt PM Fernandes, Cb PM Costa Júnior, Cb PM Calister. 1° Sgt PM Kleber e Cb PM Rufino.