Morador de Guarulhos é preso com cocaína em ônibus na Rondon

CASTILHO – O motoboy L. R. P. C. C., de 34 anos, residente na cidade de Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, foi preso pela Polícia Militar na noite de quinta-feira (16), acusado de tráfico de entorpecentes, depois de flagrado com 193 gramas de cocaína pura, em estado sólido (pequeno tijolo), quando estava em um ônibus na rodovia Marechal Rondon (SP 300). Encaminhado para o plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça. A droga foi apreendida pela Polícia Civil.

A prisão do acusado aconteceu durante policiamento de Força Tática por Andradina, com vistas a repressão ao tráfico de drogas pela Rodovia Mal Rondon, quando a equipe composta pelo 1º Sgt PM Fagundes, Cb PM Ceballos e Cb PM Diletti, realizou fiscalização em um ônibus de linha interestadual com itinerário Três Lagoas/MS – São Paulo/SP), e durante a ação fiscalizadora, um dos passageiros chamou a atenção da equipe, tentando dissimular, fingindo estar dormindo, levantando suspeita dos PMs.

Ele foi abordado e, durante entrevista, informou ser de Guarulhos/SP e já ter sido preso por tráfico em data anterior (há 12 anos). Ao ser revistado, tentou esconder um volume que carregava junto ao corpo, porém sem êxito. Ao verificaram o que era o volume em questão, os policiais constataram que era o pedaço de um “tijolo” de cocaína no estado sólido, pesando 193 gramas.

Com a descoberta da droga, o passageiro foi questionado sobre os fatos, tendo por fim admitido que recebeu R$1.000,00 para levar o entorpecente de Três Lagoas/MS para Guarulhos/SP.

Diante do material ilícito localizado e da confissão do acusado, ele recebeu voz de prisão, tendo ele e a droga sido conduzidos no Plantão policial de Andradina, onde foi o delegado plantonista ratificou a voz de prisão, o autuando em flagrante por Tráfico de Entorpecentes, sendo o passageiro recolhido à carceragem da cadeia de Pereira Barreto, permanecendo à disposição da justiça.