Estudante de veterinária ferido em acidente de moto no Jardim Brasil

ANDRADINA – O estudante de veterinária J. A. G. M. J., o “Juninho”, 21 anos, sofreu contusões e escoriações pelo corpo ao se envolver em acidente de trânsito na manhã de quinta-feira (16), no cruzamento das ruas Aquidauana com engenheiro Silvio Seigi Shimizu, na Vila Botega. Socorrido pelo Corpo de Bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, foi medicado e libertado posteriormente. A Polícia Militar registrou a ocorrência no 2º DP.

O acidente aconteceu quando a vítima pilotava a moto Honda XRE 300, na cor vermelha, pela rua engenheiro Silvio Shimizu, sentido centro/bairro e ao se aproximar do cruzamento citado teve a trajetória interceptada pela GM S10,n a cor prata, dirigida pelo construtor J. A. S., de 56 anos, que seguia pela rua Aquiadauana, sentido centro/bairro.

Sem tempo para frear, o condutor bateu forte a moto contra a lateral dianteira esquerda da caminhonete, literalmente “voando” e caindo no asfalto, a vários metros de distância, sofrendo as escoriações pelo corpo. No local, em exames preliminares, na foram constatadas fraturas no corpo da vítima, que passaria por exames de raio X para melhor avaliação na UPA, além de receber curativos dos ferimentos.

O condutor da caminhonete informou a reportagem “que chegou naquele cruzamento e deu uma olhada rápida no fluxo de veículos, e como não visualizou ninguém se aproximando, retomou a marcha. A moto apareceu repentinamente”, disse ele.

Com o forte impacto a motocicleta, que era emprestada, sofreu estouro do pneu, quebra do aro e raios, além de entortamento das duas bengalas, todos dianteiros, além de riscos no tanque e quebra das abas laterais. Já a S10 sofreu amassamentos no paralama e capô, lado dianteiro esquerdo.