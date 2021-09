Operação conjunta das Polícias Civil e Militar prende 5 pessoas

ANDRADINA – As Polícias Civil e Militar realizaram na manhã de sexta-feira (10),nas cidades de Andradina e Castilho, operação integrada com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão e de prisão nas cidades de Andradina e Castilho, resultando na prisão de cinco pessoas, sendo 3 delas acusadas de tráfico de drogas e outras duas em cumprimento de Mandados de Prisão (MP). Quatro homens foram recolhidos à cadeia de Pereira Barreto e uma mulher à penitenciária de Tupi Paulista. Drogas, dinheiro e pés de maconha foram apreendidos pela Polícia Civil.

Realizada nos municípios de Andradina e Castilho, a operação contou com profissionais do 28º Batalhão de Polícia Militar/Interior (BPM/I), Policiais Civis de Mirandópolis, Lavínia, Castilho, Itapura, DIG – Delegacia de Investigações Gerais, DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, 2º DP (Distrito Policial), DDM – Delegacia de Defesa da Mulher e Delegacia Seccional de Andradina, além do apoio da equipe do Canil do 12º BAEP – Batalhão de Ação Especial de Polícia, de Araçatuba e da aeronave não tripulada (drone) do 28º BPM/I, e obteve resultados expressivos

ANDRADINA

Na primeira residência vistoriada na operação foi preso o casal formado pelo desempregado P. K. B. S., 26 anos e a esposa dele, a dona de casa A. G. P. M. O., 22, e, no imóvel, no conjunto residencial Quinta dos Castanheiras, foram encontrados 3 aparelhos celulares, R$ 304,00 em espécie, 01 máquina de cartão, 49 gramas de maconha e 03 pés de maconha de diversos tamanhos, plantados em vasos separados. Eles foram indiciados por tráfico e associação ao tráfico de drogas.

Na segunda residência foi preso o ajudante geral R. S. L., 29 anos, do bairro Santa Cecília, e com ele foram encontrados 46 gramas de crack, R$ 1.063,00 em dinheiro, além de 04 aparelhos celulares.

Também em Andradina, por determinação da Justiça, foram cumpridos 02 mandados de prisões: No primeiro deles foi capturado o ajudante geral J. A. R. D., 28 anos, residente no bairro Benfica, preso em virtude da regressão de regime de sua pena por tráfico de drogas. Ele já havia cumprido parte da condenação e estava em liberdade condicional. Acredita-se que ele não tenha atualizado seu endereço perante a Justiça.

O outro procurado capturado foi o comerciante C. H. A. S. o “Ramister”, de 30 anos, residente na Vila Mineira, preso pelo seu envolvimento no tráfico de drogas, segundo a Polícia Civil. As investigações iniciaram pela DISE há 15 dias, com apoio do patrulhamento preventivo especializado de Andradina (GOE – Grupo de Operações Especiais), cujas diligências serviram de base para pedido junto a Justiça, que decretou a prisão preventiva e das medidas de busca e apreensão contra ele.

CASTILHO

Já na cidade de Castilho foram cumpridos 03 mandados de buscas e apreensões em três endereços distintos, nos quais foram encontrados entorpecentes e, diante disso, foram conduzidos à Delegacia de Polícia da cidade:

O cortador de árvores P., de 33 anos, foi flagrado com 01 grama de maconha; O desempregado W., 31 anos, estava com 05 gramas de maconha, além do mecânico J., 36 anos, e o comerciante D., 28 anos, foram flagrados com 01 grama de maconha. Todos foram ouvidos e liberados ao término da ocorrência, depois da lavratura de dois termos circunstanciados (TC). Os entorpecentes foram apreendidos pela Polícia Civil.

RESULTADO POSITIVO

Ao término dos trabalhos, os Tenente Coronel PM Osny Henrique Caldeira, Capitão PM Marcos Antonio Romansini e 1º Tenente PM Douglas Piauí, do 28° BPM/I, e os delegados da Polícia Civil Dr. Marcelo Zompero, Dr. Carlos Sergio Falsiroli, Dr. Raoni Manoel Spetic da Selva e Dr. Thiago Rodrigues Barroca, responsáveis pelo comando de seus respectivos efetivos, consideraram o resultado da operação bastante positivo, devido à prisão de vários criminosos e à apreensão de drogas, o que gera desestímulo à criminalidade e sensação de segurança à população destes dois municípios.