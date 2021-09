Polícia Militar Rodoviária prende boliviano por tráfico internacional de drogas

ANDRADINA – A Polícia Rodoviária prendeu na tarde de quarta-feira, 08, um boliviano de 34 anos acusado de trafico internacional de drogas depois de flagrá-lo com 16 tijolos de pasta básica de cocaína, quando estava em um ônibus de Lina interestadual. Encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal de Araçatuba, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. A droga foi apreendida pela PF.

A prisão do morador de Santa Cruz de Lá Sierra (Bolívia), aconteceu próximo de 15h30, durante o desencadeamento da “Operação Paz e Proteção”, desenvolvida pelo TOR – Tático Ostensivo Rodoviário, quando seguia como passageiro de um ônibus de transporte coletivo interestadual, sendo abordado no KM 631 da rodovia Marechal Rondon (SP 300), onde esta estabelecido a base do pelotão da Polícia Rodoviária em Andradina.

Abordado e revistado, nada de ilícito foi localizado, porém, quando os policiais rodoviários revistaram sua bagagem de mão, constataram que ele estava transportando 16 (dezesseis) tabletes de pasta base de cocaína, com peso total de 16,271 kg. Se misturada a outras substâncias (batizada) para aumentar seu volume, a droga poderia render até 60 Kg, aumentando o lucro dos traficantes.

Parabéns à Policia Rodoviária que prendeu o acusado e evitou que a droga chegasse até as ruas da cidade de seu destino.

O indivíduo, identificado pelas iniciais J. E. C. E., de 34 anos, comerciante, residente em Santa Cruz de Lá Sierra/Bolívia, foi encaminhado para a Polícia Federal de Araçatuba/SP, e foi autuado em flagrante por tráfico internacional de drogas, permanecendo à disposição da Justiça, na cadeia pública de Penápolis.