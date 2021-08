Moradora de Três Lagoas é flagrada com moto furtada em Itapura

ITAPURA – Uma mulher de 36 anos, residente na cidade de Três Lagoas/MS, foi presa pela Polícia Militar de Itapura/SP na noite de terça-feira (24), acusada de receptação, depois de flagrada em uma motocicleta com registro de furto na sua cidade de origem. Uma amiga seguia com ela como passageira. Encaminhadas ao Plantão de Polícia Judiciária de Ilha Solteira, a mulher foi indiciada e permaneceu à disposição da Justiça. A outra figurou como testemunha e foi liberada ao final da ocorrência.

As detenções das acusadas aconteceu durante patrulhamento nas proximidades do trevo do município de Itapura, quando policiais militares avistaram uma motocicleta modelo Biz, ocupada por duas mulheres, transitando pela Rodovia Gerson Dourado Oliveira, a “Rodovia dosa Barrageiros” (SP 595), altura do Km 26, que, ao notarem a viatura militar, se portaram de modo suspeito, fazendo com que os policiais decidissem pela a abordagem.

Na posse da mulher de 36 anos, condutora da motocicleta, havia a quantia de R$ 157,65 em dinheiro. Com a passageira nada de irregular havia.

Durante vistoria minuciosa na motocicleta, foi constatado que o emplacamento estava adulterado, ou seja, havia fita isolante de cor preta sobre os números, aparentando ou demonstrando o emplacamento HSX – 8838, mas após verificação, constatou-se que a placa verdadeira era HSX – 6833.

Consultado o emplacamento original junto ao sistema (COPOM), a motocicleta constou produto de furto pela cidade de Três Lagoas-MS.

Em contato com policiais Sulmatogrosenses, foi confirmado que realmente a motocicleta havia sido furtada, com registro de boletim de ocorrência a respeito na data de 23/08/2021 pela DEPAC de Três Lagoas-MS.

Diante dos fatos, a condutora e passageira receberam voz de prisão e foram encaminhadas ao Plantão de Polícia Judiciária de Ilha Solteira, onde a Delegada, Dra. Carolina Tucunduva da Silva, ratificou a voz de prisão contra a condutora, a autuando-a por crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículos, recolhendo-a à disposição da justiça, aguardando a decisão da Justiça se vai responder ao processo presa ou em liberdade. A passageira foi ouvida e liberada.