Mulher grávida é presa acusada de tráfico e posse ilegal de arma de fogo

CASTILHO – A Polícia Civil de Castilho prendeu na manhã de quarta-feira (25), a dona de casa S. S. G., de 26 anos, acusada de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, além de 57 munições de calibre .22mm, após cumprimento à mandado de busca domiciliar. Conduzida a suspeita à Delegacia de Polícia de Castilho, foi autuada pelos delitos previstos nos art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico), e art. 12, da Lei 10.826/03 (posse de arma de fogo), permanecendo à disposição da Justiça .

A prisão da acusada aconteceu em cumprimento à mandado de busca domiciliar, representado para apuração de delito de tráfico de drogas, quando a equipe da Polícia Civil da cidade de Castilho, com apoio de Equipe Policial da cidade de Guaraçaí/SP, e do canil da SAP – Secretaria de Administração Penitenciária, que cedeu cão policial para auxiliar nas diligências, flagrou a até então suspeita em atitude ilícita, conforme narrativa em boletim de ocorrência.

Durante buscas no imóvel da autuada, foram localizados meio tijolo de substância análoga a maconha (Cannabis Sativa), pedras de crack de tamanho considerável, balança de precisão, dinheiro em espécie, uma arma de fogo no calibre aparente .22mm, bem como 57 munições no mesmo calibre.

Conduzida a suspeita à Delegacia de Polícia de Castilho, foi indiciada pelos delitos previstos nos art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e art. 12, da Lei 10.826/03 e aguardava decisão da audiência de custódia virtual, para saber se responderia ao processo presa ou em liberdade. Se mantida presa seria encaminhada para a Penitenciária de Tupi Paulista. O material ilícito foi apreendido.