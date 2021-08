Casa na cohab São João é alvo de disparos de arma de fogo neste domingo

ANDRADINA – A Polícia Militar registrou na manhã deste domingo (15), 11 disparos de arma de fogo contra uma residência localizada na rua 21 com Av. Dois, da Cohab São João que, felizmente, não acertou em nenhuma pessoa, apenas ficaram nas paredes laterais as marcas de 4, dos 11 tiros efetuados. O caso foi registrado no plantão policial depois do comparecimento da perícia técnico/científica.

O tiroteio aconteceu próximo das 10h, quando um dos moradores da casa tomava café e saiu pelo portão da lateral da casa, que dá acesso para a Av. Dois. Rapidamente ele percebeu um veículo Fiat Uno na cor marrom (queimado pelo sol), ocupado por quatro indivíduos, estacionado do outro lado da via. Ele se assustou e já ficou em alerta.

Quando os indivíduos gritaram alguma coisa, ele voltou para dentro de casa e começou a “saraivada” de balas, e ele acredita que os agressores estavam armados com dois revólveres, um .32 e outro .38, já que foram disparos simultâneos e contínuos. Uma mulher que mora na mesma casa alvo também saiu no portão e por muito pouco não foi atingida.

Depois dos disparos os indivíduos fugiram no veículo Uno sentido da rua Silva Jardim, que é a saída daquele conjunto habitacional, não sendo detidos ou identificados, porém, acredita-se que sejam moradores do bairro Pereira Jordão, já que constantemente estão passando em frente da casa e encarando as pessoas daquelas proximidades.

SEGUNDO TIROTEIRO NA SEMANA

Esse é o segundo tiroteio que a Polícia Militar registra em menos de uma semana em Andradina. O outro foi na tarde de quarta-feira (11), na rua José Lopes de Oliveira (antiga 13 de Maio), atrás do Atacadão Leve+, quando três pessoas foram presas acusadas de dupla tentativa de homicídio.

Um rapaz de 20 anos, morador na cohab Barbaroto e seu primo, um adolescente de 17 anos, da COHAB Gasparelli, foram tentar matar um rival morador na Vila Mineira, mas foram surpreendidos porque ele, identificado pelo apelido de “Dadinho”, também estava armado e revidou. Felizmente, ninguém saiu ferido e as armas de fogo utilizadas pelos acusados não foram localizadas.

SETE PRESOS

A casa alvo dos disparos de arma de fogo neste domingo (15), é a mesma que, em 22 de maio de 2020 foi alvo de outros disparos de arma de fogo, resultando em dupla tentativa de homicídio, quando um total de 7 pessoas foram detidas, sendo 4 adultos presos e 3 adolescentes apreendidos, incluindo dois dos moradores da própria casa. Todos já estão em liberdade.