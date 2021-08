Toque Refinado empata amistoso contra equipe do Pebec

ANDRADINA – A equipe do Toque Refinado empatou pela contagem de 4 gols, um amistoso realizado no clube da AFUP – Associação de Funcionários da Penitenciária de Andradina, na tarde deste sábado(31), contra a equipe mista do PEBEC – Pereira Barreto E. C., como parte do estreitamento das relações institucionais entre as duas equipes e aproximação ainda mais entre os municípios. A arbitragem foi de José Aldo Resende, o “Baiano”.

Com jogadores entre 20 e 45 anos, as duas equipes entraram determinadas a conquistarem a vantagem no placar desde o início, tendo o time visitante atuando com veteranos como Wendel, Walt Disney e ‘Uai’, além de vários outros jogadores mais jovens. Já o Toque Refinado atuou com Nilson e Márcio Tuffy, Ricardo, Tonhão, Miltinho e ‘Barriga’, além de Diego “Barba”, Diego ‘Bunda’, Pedro Henrique, Eduardo, que acabou tendo que atuar no gol devido à contusão do goleiro Fernandinho.

O Toque Refinado esteve melhor a maior parte do jogo, sempre estando a frente no placar , mas Pereira Barreto conseguiu ir em busca da igualdade e fechou nos 4 a 4 com penalidade convertida depois de o jogador P. H., cair no gramado e tocar com a bola dentro da área. As duas equipes mostraram-se satisfeitas, já que o jogo foi de alto nível.

Depois do término da partida os jogadores do Toque Refinado fizeram uma pequena confraternização no próprio clube da AFUP, respeitando as normas de distanciamento e higienização das mãos, também com uso de copos descartáveis. A equipe deve realizar neste mês de agosto outros amistosos, incluindo a categoria veteranos, acima de 50 anos.