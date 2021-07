Equipe da natação andradinense conquista 24 medalhas em Bauru

BAURU – A equipe de natação do Andradina Tênis Clube/Prefeitura Municipal de Andradina, participou no período de 14 a 18 últimos, do Campeonato Paulistão de Natação de Inverno, promovido pela Federação Aquática Paulista e realizado na Arena ABDA, conquistando um total de 24 medalhas, sendo 09 de ouro, 09 de prata e 06 de bronze, ficando a frente de muitas equipes consagradas nesse esporte.

O evento reuniu 1.204 nadadores divididos em quatro categorias:

* Mirim 08 a 10 anos com 97 participantes.

* Petiz 11 e 12 anos com 218 participantes.

* Infantil 13 e 14 anos com 357 participantes.

* Juvenil a Sênior 15 anos acima com 532 participantes.

Andradina participou com 19 atletas sob o comando técnico dos professores Jonílcio Avelino, o “Careca” e Elenei Paya. Quatro atletas entraram no top 10 do ranking brasileiro da categoria. Segundo os professores, o resultado foi além das expectativas. E todo esforço, dedicação e disciplina nos treinos foram recompensados.

DESTAQUES

Os destaques da equipe foram os atletas que ficaram entre os dez melhores do ranking brasileiro:

* Julia Naomi Utida De Sousa, 10 anos, 100m livre.

* Ana Beatriz De Paula Rosa, 13 anos, 200m Medley.

* Rogério Ryu Shirai, 09 Anos, 50m Borboleta E 50m Livre.

* Davi Kenzo Da Silva, 11 anos, 100m livre e 400m Livre.

Também merecem destaques os medalhistas: Juliana Galli, Cecília P. da Silva, Fernanda Christoffel Gomes, Gabriel V. Cardoso, Cauã Fábio da S. Araújo, Pietro Henrico Menezes, Ricardo Henrique S. Marques, Guilherme Lima S. Moraes e Edvander Bertoletti Junior.

Nadadores e treinadores agradecem ao ATC – Andradina Tênis Clube, Secretaria de esportes, Prefeitura Municipal e todos os patrocinadores e colaboradores da natação andradinense.

NOTA DE AGRADECIMENTO

“Missão cumprida, graças a Deus nossos atletas foram muito bem no Campeonato Paulistão de Inverno na ARENA ABDA em Bauru nos dias 14 a 18 desse mês. O evento promovido pela Federação Aquática Paulista e com total apoio da ABDA, deu um show de organização seguindo todos os protocolos de Saúde da vigilância sanitária.

A competição reuniu 1.200 nadadores de 47 entidades divididos em várias categorias de Mirim (08 anos) a senior. Muitas emoções a cada prova, superação e o choro de alegria misturado com tristeza.

Nossos atletas deram conta do recado de forma brilhante. Com 19 nadadores representando o Andradina Tênis Clube/Prefeitura Municipal, conquistamos 09 primeiros lugares, 09 segundos lugares e seis terceiros lugares. Além de quatro atletas que entraram no ranking brasileiro entre os dez melhores da categoria. Nossos agradecimentos a todos os nossos colaboradores envolvidos nessa jornada”.

Um abraço a todos dos professores Careca e Elenei