Trio é preso em Ilha furtando canos de irrigação da usina Santa Adélia

ILHA SOLTEIRA – Três homens foram presos pela Polícia Militar na manhã de domingo (18), acusados de furto ao serem surpreendidos com dois veículos transportando 68 presilhas de alumínio, utilizadas na fixação dos canos de irrigação de vinhaça e os canos propriamente ditos, pertencentes à Usina Santa Adélia. Encaminhados ao plantão da Delegacia de Polícia de Ilha Solteira, foram indiciados e recolhidos à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça. Os canos e as presilhas foram devolvidos ao proprietário.

A prisão do trio infrator aconteceu quando policiais militares de Ilha Solteira receberam uma informação via COPOM – Controle de Operações da Polícia Militar, de furto ocorrido poucos minutos antes pela Usina Sucroalcooleira Santa Adélia, localizada na rodovia Feliciano Sales Cunha (SP 310), onde três veículos, com carretinhas, estavam sendo conduzidos com canos de alumínio de grande porte, usados no despejo de vinhaça no canavial.

Diante das informações, os policiais militares em serviço pelo município iniciaram patrulhamento pela área rural e, no Assentamento Estrela da Ilha abordaram três homens em dois veículos, onde ambos transportavam 68 presilhas de alumínio, utilizadas na fixação dos canos e no interior de um deles encontraram uma porção de maconha de 06 gramas. Indagados os motoristas a respeito dos canos furtados, informaram que haviam escondido os mesmos próximos da rotatória do Bairro Ipê.

Em diligências no local indicado, os PMs encontraram os canos, ocasião em que deram voz de prisão e apreensão em flagrante delito aos envolvidos, sendo conduzidos ao DP de Ilha Solteira com o material furtado e apresentados à delegada plantonista, permanecendo à disposição da Justiça.