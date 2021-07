Veículo na contra mão provoca graves ferimentos em funcionária de ótica

Vítima sofreu fratura da perna, altura do tornozelo e corte profundo no joelho, os dois do lado direito. Motorista do veículo causador se confundiu com mão de direção correta de rua.

ANDRADINA – A jovem I. L. S. Z., de 26 anos, residente na Vila Mineira e funcionária de uma ótica no centro de Andradina, sofreu fratura da perna, altura do tornozelo e um corte profundo próximo do joelho, os dois da perna esquerda, ao se envolver em acidente de trânsito na noite de sexta-feira (16), na rua Mato Grosso, próximo do cruzamento com a rua Vitório Guaraciaba, centro. Socorrida pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, foi transferida para a Santa Casa local. A PM registrou a ocorrência.

O acidente aconteceu quando a vítima pilotava a motoneta Biz, na cor preta, pela rua Mato Grosso, sentido centro/bairro e, depois de atravessar o cruzamento com a rua Vitório Guaraciaba, foi surpreendida pelo veículo Hyundai i35, prata, na contra-mão de direção. O importado era dirigido pela serventuária aposentada do fórum local, S. M. S. S., de 64 anos.

Sem tempo para frear ou desviar, a vítima bateu forte a motoneta e o corpo contra o importado, sofrendo a fratura e o corte profundo na perna, caindo no asfalto e sofrendo outras contusões.

Segundo a motorista do i35, ela havia ido buscar dois netos na casa deles e ao retornar para a sua residência, confundiu a rua Humberto de Campos (mão correta de direção), coma rua Mato Grosso, entrando na contramão e provocando o grave acidente. Ela ficou muito nervosa com o ocorrido, se preocupando com os netos, sendo que um deles estava com o pé suturado por outro motivo e também a situação da vítima, bastante ferida.

O marido da funcionária da ótica foi até o local e as partes decidiram posteriormente resolver os problemas materiais e procurar o melhor socorro para ela. A motoneta sofreu alguns danos materiais, como estouro da roda dianteira, entortamento do aro, quebra de vários raios, enquanto que o i35 sofreu quebra do parachoque, amassamentos no capô e paralama, todos dianteiros, do lado esquerdo.