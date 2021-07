Sargento do 28º BPM/I sagra-se campeão de Jiu Jitsu até 76Kg

Sgto Luciano Prazeres conquistou merecido título na categoria até 76 Kg, na divisão da faixa (graduação) roxa

EMBU DAS ARTES – O sargento PM Luciano Prazeres, pertencente ao efetivo do 28º Batalhão de Polícia Militar/Interior ( BPM/I), sediado em Andradina, sagrou-se campeão brasileiro de Jiu-Jitsu, na categoria faixa (graduação) roxa, até 76 kg, em etapa ocorrida no último sábado, 17, realizada pela Federação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo, na cidade de Embú das Artes/SP.

Além do sargento Luciano, o cabo PM Vieira, pertencente à Banda Regimental de Música do CPI-10 da cidade de Araçatuba, sagrou-se vice-campeão em duas categorias (faixa preta adulto pena com e sem Kimono).

O policial militar é praticando do esporte há apenas 4 anos, por isso os resultados conquistados por ele são comemorados por todos seus companheiros de academia, a Budokai, da cidade de Andradina, e para satisfação do sansei Rogério Casonato, uma inspiração para muitos já tarimbados praticantes do esporte e incentivo para os iniciantes.

Luciano tem se destacado desde seu início, quando iniciou na faixa branca, passando pela faixa azul até chegar à faixa roxa, com graduação realizada mês passado.

Para se sagrar campeão nesta etapa em Embu da Artes ele realizou duas disputas em sua categoria, vencendo ambas e subindo ao lugar mais alto do pódio.

CONQUISTAS NA CARREIRA

Luciano Prazeres já participou de 10 campeonatos em sua curta carreira como praticante de Jiu Jitsu e em diversas categorias (faixa e peso), subindo ao pódio em todo eles, tendo conquistado 7 primeiros lugares, 2 segundos e um terceiro lugar. Ano passado sagrou-se campeão Paulista e neste ano conquistou o Brasileiro.