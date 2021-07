Policiais militares da região fazem treinamento com o GATE

ARAÇATUBA – Policiais Militares do 12° BAEP – Batalhão de Ações Especiais de Polícia, da Força Tática do 28º Batalhão de Polícia Militar/Interior (BPM/I/Andradina), 2º BPM/I (Araçatuba) e Militares do Exército do 37º BIL – Batalhão de Infantaria Leve (Lins), passaram por treinamento na sede do CPI-10 com equipe do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) do 4° BPChq – Batalhão de Polícia Choque (São Paulo), referente a atendimento de ocorrências envolvendo bombas e explosivos, bem como combate em ambiente confinado.

O treinamento ocorreu nos dias 13 e 14, terça e quarta-feira, em Araçatuba, contou com a participação do Comandante do Policiamento do Interior-10, Coronel PM Rodrigo Eval Arena, e do Comandante Interino do 12° BAEP, Major PM Luiz Antonio Clarete de Araújo.

A equipe do GATE, composta pelo Cabo PM Marcello Cezar Silva, Cabo PM Paulo Roberto Tadeu Gomes Junior e Cabo PM Arthur Cesar Lopes da Silva, que ministrou o treinamento, possuem padrão internacional no atendimento de ocorrências envolvendo bombas e explosivos tendo seus integrantes cursos com a Guardia Civil (Espanha), SWAT (EUA), FBI (EUA) e Esquadrões de Bombas da Argentina, Colômbia e Israel.

O GATE, além do atendimento de ocorrências com reféns e de ocorrências envolvendo bombas e explosivos, tem sido requisitado, no Estado de São Paulo, para realização de exames periciais em dispositivos explosivos improvisados (Improvised Explosive Device – IED), pelo conhecimento técnico e prático adquirido pelo seu Esquadrão Antibombas nos 31 anos de atividade operacional.

O treinamento teve o objetivo de preparar o efetivo operacional da região para atuarem em eventuais ocorrências envolvendo explosivos e criminosos homiziados em ambientes confinados, elevando o padrão técnico e profissional para bem atenderem à população de nossa região.