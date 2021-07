PM aposentado é baleado em tentativa de assalto em Araçatuba

ARAÇATUBA – Um policial militar aposentado foi baleado no ombro durante uma tentativa de roubo em uma empresa de produtos agropecuários de Araçatuba (SP). O crime aconteceu no final da noite de quinta-feira (15) no bairro rural Chácaras Califórnia, no prolongamento da Rua Aguapeí.

Segundo informações iniciais, dois bandidos invadiram a empresa e entraram em luta com o PM aposentado. Após o PM ser baleado, os criminosos fugiram do local. A Polícia Militar realizou buscas na região a procura dos criminosos. mas nenhum suspeito havia sido identificado ou preso.

O PM aposentado foi levado para o pronto-socorro da Santa Casa e não corre risco de morte. A polícia tenta identificar os bandidos.

