Pedreiro é preso em Ilha acusado de furto no clube de tiro da cidade

ILHA SOLTEIRA – O pedreiro F. S. A., de 44 anos foi preso pela Polícia Militar na manhã da última quarta-feira (14), acusado de furto, depois de flagrá-lo com uma máquina de solda levada do Clube de Tiro de Ilha Solteira. Encaminhado à Delegacia de Polícia, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça. O produto furtado foi devolvido aos proprietários.

A prisão do pedreiro aconteceu quando os policiais militares de Ilha Solteira, CB PM Fernando e CB PM Marcos Antônio, foram acionados via Copom – Controle de Operações da Polícia Militar para atendimento de ocorrência de furto em andamento pelo Clube de Tiro daquela cidade.

No local os PMs fizeram contato com o vice-presidente do referido clube, que por sua vez declarou que uma testemunha havia filmado um indivíduo, bastante conhecido nos meios policiais, dentro do recinto tentando acessar o cofre onde ficam os armamentos, sem sucesso e que este, em seguida, teria saído do local levando uma máquina de solda.

A equipe policial passou a realizar o patrulhamento pelas imediações, quando conseguiu localizar e abordar o pedreiro, morador da própria cidade. Ele foi reconhecido pela vítima e testemunha transportando a máquina de solda.

Encaminhado à Delegacia de Polícia de Ilha Solteira, foi apresentado ao delegado de plantão, Dr. Miguel Gomes da Rocha Neto, que ratificou a voz de prisão dada e o autuou em flagrante por furto, recolhendo-o à cadeia der Pereira Barreto, à disposição da justiça, aguardando decisão se vai responder ao processo preso ou em liberdade.