Colisão frontal entre Van e caminhão deixa três feridos na Integração

ANDRADINA – Uma colisão frontal entre uma Van e um caminhão carregado com tubos usados em poço artesiano, ocorrido na noite de domingo (11), na rodovia Euclides Figueiredo, a “Rodovia da Integração” (SP 563), deixou três pessoas feridas, duas delas em estado grave. Os três foram socorridos pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros e serviço de ambulância do município até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento e permaneceram internados. A Polícia Rodoviária registrou a ocorrência no plantão policial.

O acidente aconteceu próximo das 19h30, quando um casal formado pela aposentada A. L. F. A., 62 anos, condutora, e o passageiro P. C. S., 58 anos, seguindo pela Integração, sentido Andradina/Nova Independência, quando na altura do KM 198, entre os trevos de acessos da Av. Rio Grande do Sul e do aeroporto da cidade, foi violentamente acertada pelo caminhão modelo Chevrolet, dirigido pelo auxiliar de serviços gerais E. V. D., 46 anos, morador na Cohab Barbarotto, carregado com tubos utilizados para perfuração de poços artesianos, que seguia em sentido contrário.

Com a violenta colisão, a Van teve sua frente completamente destruída, tendo o casal sofrido os vários ferimentos, sendo os da mulher os mais graves, como fratura da perna e braço, lado esquerdo, além de escoriações pelo corpo. Já o homem sofreu escoriações e contusões pelo corpo, sem maiores gravidades.

Depois da colisão o caminhão seguiu desgovernado, arrebentou uma cerca de arame farpado e parou dentro de um terreno preparado para receber plantação de cana de açúcar. O motorista ficou preso às ferragens e apresentava um corte profundo na altura da testa, com suspeita de afundamento do crânio, vazamento de um olho, com possível perda da visão, escoriações pelo corpo e suspeita de fratura em uma das pernas, e passaria por exames de raio X na UPA.

O transito na pista sentido Andradina/Nova Independência precisou ficar interditada para socorro das vítimas, trabalho da perícia técnico/científica e a retirada da VAN do local, além da limpeza da pista. A outra pista sentido contrário funcionou com o sistema ‘Pare e Siga’, até a liberação total daquele trecho, que só ocorreu três horas depois do acidente.

Tanto a Van como o caminhão ficaram com suas frentes completamente destruídas. O caminhão estaria retornando de serviços de perfurações de poços artesianos, já que estava com várias pelas novas utilizadas em poços artesianos ou escoamento de água de grande vazão.

O acidente será investigado pela Polícia Civil para apurar as suas causas.

EMBRIAGUÊS AO VOLANTE

Depois de medicado e permanecendo em observação na UPA, foi submetido ao teste do etilômetro por policiais rodoviários, onde constatou 0,58mg/L, por litro de alveolar expelido, e será indiciado por lesão corporal grave na condução de veículo automotor devido seu estado de embriaguês, levando a crer que foi ele quem invadiu a mão contrária de direção, já que a rodovia naquele trecho apresenta uma pequena curva entre os dois trevinhos.

Um deles, o da rodovia Integração de acesso ao aeroporto é em nível, ou seja,n ao tem rotatória e já apresentou muitos acidentes, alguns deles graves. Forças de segurança informam que os responsáveis pela rodovia, no caso o DER – Departamento de Estradas e Rodagens precisa tomar providências urgentes para solucionar aquele problema.