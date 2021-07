Bandidos são mortos ao invadirem casa em Redenção da Serra

Dupla foi em busca de roubar dinheiro, já que a vítima é dona de uma casa lotérica na cidade do Vale do Paraíba

REDENÇÃO DA SERRA/SP – A Polícia Militar registrou na noite de domingo (11), um caso de roubo a uma residência que acabou resultando na morte dos dois acusados do crime, quando o ex-policial, dono de uma casa lotérica reagiu e os atingiu com disparos de arma de fogo. Havia suspeita de um terceiro indivíduo, mas nenhum outro homem foi localizado. O caso foi registrado no plantão da Delegacia de Polícia como tentativa de roubo, duplo homicídio e legítima defesa.

Tudo aconteceu quando uma equipe da PM foi acionada para disparo de arma de fogo pela rua 21 de abril, pela cidade de Redenção da Serra.

Pelo local foi verificado que se tratava de tentativa de roubo a residência, sendo relatado pela vítima Eduardo Rogério Castilho, ex- PM e última unidade 46 BPMI, exonerado Ex-officio, atualmente dono de lotérica pela cidade, relatando que estava no interior de sua residência, quando dois indivíduos armados entraram e renderam suas duas filhas (menores), que se encontravam na sala, e em ato continuo foram até o quarto do casal, onde ele e sua esposa, a vítima Márcia Ferreira Barbosa de Castilho estavam, rendendo-os e amarrando-os.

Segundo relatado pelas vítimas, os criminosos exigiram dinheiro, devido a vítima ser dono de casa lotérica, e também a arma, sendo que a vítima Eduardo ao informar que não possuía dinheiro na casa, começou a ser espancado pelos dois indivíduos, fingindo então desmaiar. Os indivíduos deixaram Eduardo d elado e partiram para sua esposa Márcia.

O ex-PM conseguiu se soltar, pegou sua pistola e conseguiu alvejar os dois indivíduos, sendo que durante a troca de tiros foi alvejado nas costas por um disparo efetuado por um dos indivíduos, enquanto que o outro individuo conseguiu atingir uma facada na perna direita de sua esposa Márcia. Os dois bandidos não resistindo aos ferimentos e acabaram morrendo.

As vítimas Eduardo e Márcia foram socorridos pelo SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram socorridas até o Hospital Regional, sem risco de morte, ficando em observação.

O local ficou preservado pela Polícia Militar até a chegada da perícia técnica/científica. Pelo local foram localizados duas armas, sendo uma a pistola Taurus Cal. 380 , numeração 838C, com 11 cápsulas deflagradas e 01 intacta, sendo de propriedade da vítima Eduardo (o qual tem a posse da mesma arma até 2028) e um revólver Rossi calibre.32, de numeração 129922, com 02 cápsulas deflagradas.

Compareceu ao local o delegado plantonista, Dr Renato Marcondes, que solicitou a apresentação da ocorrência no plantão, e a apreensão das duas armas, da faca utilizada na lesão a vítima Márcia.

Até o momento os dois meliantes em óbito não foram identificados. No local não há câmeras. No início foi informado que havia três indivíduos , entretanto, até o momento do encerramento da ocorrência não foi confirmado a participação de um terceiro elemento, haja vista que as duas vítimas somente confirmaram a participação dos dois Indivíduos mortos.

