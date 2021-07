Ônibus com time do Umuarama Futsal tomba, mata duas pessoas e fere 20 na BR-376

Acidente aconteceu na altura do km 667, na descida da Serra do Mar, segundo a concessionária que administra o trecho. Veículo saiu do noroeste do Paraná com destino a Jaraguá do Sul, em Santa Catarina.

GUARATUBA/PR – Um ônibus com o time do Umuarama Futsal, do noroeste do Paraná, tombou na BR-376, em Guaratuba, no litoral do estado, na manhã desta quinta-feira (8). Segundo a concessionária que administra o trecho, duas pessoas morreram, duas ficaram gravemente feridas e outras 18 tiveram ferimentos leves.

Um vídeo mostra o momento em que o ônibus tomba na rodovia.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que os mortos no acidente são o motorista do veículo e um passageiro que viajava nos fundos do ônibus. De acordo com a Secretaria Municipal de Esportes de Umuarama, o ônibus pertencia ao próprio Umuarama Futsal.

Segundo a PRF, o acidente aconteceu na altura do km 667, no sentido Santa Catarina.

O técnico da equipe, Nei Victor, estava no ônibus e disse que o time viajava para Jaraguá do Sul, onde disputaria uma partida pela Taça Brasil de Futsal. O time catarinense emitiu uma nota informando o cancelamento da partida.

Segundo a concessionária que administra o trecho, os feridos foram levados para o Hospital São José de Joinville e o Pronto Atendimento de Garuva, em Santa Catarina.

A concessionária que administra o trecho informou que uma carreta e um carro também se envolveram na batida, mas nenhum dos ocupantes destes dois veículos ficaram feridos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista está bloqueada para atendimento da ocorrência.

Causa do acidente

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma perícia será feita no local e no veículo para identificar a causa do acidente.

A direção do Umuarama Futsal informou que a manutenção do ônibus estava em dia.

OUTRO ACIDENTE

Em janeiro, um outro acidente mais grave envolvendo um ônibus aconteceu a um quilômetro do trecho, deixando 19 mortos e 31 feridos.

G1