Dupla é presa furtando telhas de zinco da Prefeitura de Mirandópolis

MIRANDÓPOLIS – A Polícia Militar prendeu na tarde de domingo (04), dois homens acusados de furto, depois de serem surpreendidos levando telhas de zinco do almoxarifado da Prefeitura de Mirandópolis. Os dois foram encaminhados para o plantão da Delegacia Seccional de Andradina, indiciados e permaneceram recolhidos na cadeia de Pereira Barreto, aguardando decisão se iriam responder aos processos presos ou em liberdade.

As prisões dos dois aconteceram através do grupo de Vizinhança Solidária, quando uma equipe de policiais militares da cidade Mirandópolis/SP, teve a informação que dois indivíduos estavam furtando telhas de zinco do almoxarifado da prefeitura, lançavam-nas para o cemitério e as escondiam entre as árvores, atrás do cemitério.

Diante dessas informações e características dos indivíduos repassadas, a equipe realizou patrulhamento e localizou os suspeitos, que já eram conhecidos nos meios policiais, um deles tinha em suas mãos duas peças de motor. Os policiais fizeram contato com funcionários da Prefeitura, que foram ao local e reconheceram os objetos.

Diante das informações e do material furtado, foi dada voz de prisão em flagrante delito por furto, sendo os dois presos conduzidos ao plantão policial da Delegacia Seccional de Andradina, onde o delegado de polícia, após tomar ciência do ocorrido, ratificou a voz de prisão, permanecendo os autores à disposição da justiça.