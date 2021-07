Indivíduo é preso em Pereira Barreto com moto furtada na madrugada

PEREIRA BARRETO – Na tarde de domingo (27), policiais militares de Pereira Barreto, de posse da informação de um furto ocorrido durante a madrugada, ocasião em que indivíduo furtou diversos eletrônicos e uma motocicleta de uma residência localizada na rua Cozo Taguchi, patrulhando com vistas ao autor, por volta das 14 horas do mesmo dia o avistaram na via pública conduzindo a motocicleta furtada.

Foi dada a ordem de parada, mas o desocupado identificado apenas por “C”, de 20 anos, desocupado, morador da própria cidade, desobedeceu, empreendendo fuga. Após breve acompanhamento, foi abordado e detido pelo centro.

Questionado pelo fato de estar com a motocicleta furtada naquela madrugada, nada declarou, recebendo voz de prisão. Encaminhado ao DP, foi ratificada voz de prisão, sendo autuado em flagrante e recolhido ao cárcere à disposição da justiça, aguardando se iria responder ao processo preso ou em liberdade.

Efetuaram a prisão do desocupado os cabos PMs Catão e Leopoldino, com apoio do CGPII (Comando de Grupo Patrulha), com 1°SGT PM Thiago e SD PM Boaretti, além da equipe com CB PM Gardin, SD PM Wrriley e SD PM Correia.