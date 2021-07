Chapocrin é preso furtando canos da Águas de Andradina

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na manhã de terça-feira (29), um indivíduo de apelido “Chapocrin”, acusado de furto depois de flagrado com vários canos furtados da empresa Águas de Andradina. Encaminhado para o 2º DP, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, aguardando decisão da Justiça se responde ao processo preso ou em liberdade. Os canos recuperados pela PM foram devolvidos à empresa.

A prisão do acusado aconteceu próximo de 10h, durante patrulhamento preventivo e ostensivo, quando policiais militares receberam informação do Cb PM Wladison (de folga), que poderia estar ocorrendo um furto pelo poço profundo da empresa Águas de Andradina, localizado na Rua Acácio e Silva x Rua Paranapanema, bairro Stela Maris.

Rapidamente as equipes de serviço passaram a patrulhar no entorno do poço profundo e, logo depois, visualizaram um indivíduo empurrando uma carriola com vários canos usados em redes de água, passando pelo cruzamento das Ruas J. A. de Carvalho com Paulo Afonso, a 300 metros do local dos fatos.

O desocupado foi abordado e revistado, sendo questionado sobre os canos usados em grandes tubulações de água, tendo ele admitido que aqueles produtos, que estava transportando em sua carriola, eram da empresa Águas de Andradina e que os teria furtado através do alambrado e que iria vende-los.

Sendo assim, deram-lhe voz de prisão em flagrante pelo crime de Furto, sendo feito uso da algemas como preconiza súmula vinculante 11 do STF e o Decreto 8858/16, para garantir a integridade física da equipe, bem como do Indiciado.

Pelo 2º DP, o representante da empresa furtada, acompanhou a ocorrência e de imediato reconheceu os tubos de água como sendo da empresa Águas de Andradina.

Após ciência dos fatos, o delegado ratificou a voz de prisão em flagrante anteriormente dada, recolhendo “Chapocrin” ao cárcere, permanecendo à disposição da Justiça. Ele possui passagens pelo mesmo tipo de crime.