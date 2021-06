Aposentado de 77 anos é preso após ameaçar esposa de 75 com faca e revólver

ANDRADINA – Um agrimensor aposentado, de 77 anos, residente na rua Quintino Bocaiuva, jardim Alvorada, foi preso pela Polícia Militar na tarde de segunda-feira (21), acusado de posse irregular de arma de fogo e violência doméstica, depois de ameaçar matar sua esposa de 75 anos, dizendo que usaria um a faca e um revólver. Segundo o apurado, ele suspeitava que ela o estivesse traindo. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. As armas foram apreendidas pela Polícia Civil.

A prisão do agrimensor, que apresenta problemas de locomoção, usando inclusive o apoio de uma bengala e mal enxerga também, aconteceu por volta das 17h, quando policiais militares de Andradina foram acionados para atendimento de ocorrência de violência doméstica. Os dois são casados há mais de 50 anos e vivem sozinhos na casa.

No local os PMs depararam com a mulher, vítima das ameaças, relatando que ao chegar em casa, seu marido começou a ofendê-la, bem como ameaçá-la com uma faca de cabo azul, dizendo que iria degolá-la e atingi-la com um tiro em seu rosto. Ela acredita que, por ter demorado na rua resolvendo problemas bancários, inclusive para ele, seu marido acabou colocando esse absurdo de que ela o estaria traindo.

A mulher disse que o marido tinha um revólver em casa e que ele o guardava no quarto do casal.

De posse destas informações, policiais militares entraram na residência onde encontraram o aposentado sentado em um sofá e realizaram busca pessoal, nada de ilícito sendo encontrado.

Questionado a respeito das ameaças, confirmou as mesmas, dizendo que eram apenas para assustar sua esposa. Confirmou também a propriedade da arma de fogo, a qual não era registrada.

Dando início às buscas, os PMs localizaram, no maleiro do guarda-roupas, um revólver, marca Taurus, calibre .38, com 05 munições intactas, acondicionado em um coldre de lona na cor preta e mais 15 munições, também intactas, sendo 07munições especiais da marca S&B e 13 munições especiais da marca MRP.

Diante do armamento encontrado e da confissão das ameaças, foi dada voz de prisão ao aposentado com base no artigo 12 da lei 10.826/03 – posse irregular de arma de fogo e art. 147 do Código Penal (CP) – ameaça, c/c a lei 11.340/06 – violência doméstica.

Com apoio de uma equipe de Força Tática, tanto o marido preso, como a vítima, foram conduzidas ao plantão policial, sendo apresentadas à delegada plantonista que ratificou a voz de prisão em flagrante anteriormente dada, recolhendo o acusado ao cárcere, permanecendo à disposição da justiça.

OUTRA ARMA APREENDIDA

No dia seguinte a prisão do agrimensor aposentado, a esposa estava vasculhando o guardarroupas do casal, quando, para sua surpresa, localizou um pistola 635, com seis munições intactas. A arma foi apresentada no plantão policial e também foi apreendida pela Polícia Civil.